نائب الرئيس اليمنى يطمئن على أوضاع المتضررين من إعصار "ماكونو"

إيمان حنا

اطلع نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن على محسن الأحمر خلال لقائه، اليوم الثلاثاء، محافظ المهرة راجح باكريت على جهود السلطة المحلية فى توفير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين، إثر الإعصار "ماكونو" الذى اجتاح عددا من مديريات المحافظة.

واطمأن الأحمر على أوضاع المتضررين من إعصار "ماكونو" والسيول التى اجتاحت عددا من مديريات المحافظة، مشيدا بدور السلطة المحلية والأشقاء فى المملكة العربية السعودية الشقيقة الذين هبوا لإغاثة أبناء المناطق المتضررة.

وحث نائب رئيس الجمهورية اليمنية على مضاعفة الجهود والدفع بعجلة التنمية للأمام فى ظل أمن واستقرار المحافظة والعمل على محاربة التهريب، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بالمحافظة وتوفير احتياجاتها وإعطاء أولوية قصوى لتأهيل أبناء المهرة وتوفير فرص العمل.

وقدم المحافظ تقريرا عن الأوضاع فى المحافظة وجهود البناء والاحتياجات المطلوبة فى مجال الخدمات ومنها تفعيل مطار الغيظة، معبرا عن الشكر والتقدير لاهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية.

ومن جهة أخرى تفقد قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل العمرى ومعه قائد القاعدة الإدارية العميد ركن على الكود مستوى الجاهزية القتالية لأبطال الجيش الوطنى فى محور أبين وجبهة ثره.

وأثناء الزيارة تفقد العمرى اللواء 103 مشاه بمنطقة جحين وكان فى استقباله العميد الركن على القملى، وأركان اللواء العقيد الركن عبدالقادر الجعرى، مشيدا بالنقلة النوعية التى شهدها اللواء فى مختلف الجوانب التدريبية والتأهيلية والانضباط، كما زار العمرى اللواء 115 بمديرية لودر واستمع من قائده العميد سيف القفيش لشرح عن مستوى جاهزية اللواء وانضباط منتسبيه.

وفى جبهة ثرة، اطلع قائد المنطقة الرابعة على أحوال المقاتلين ومعنوياتهم العالية، والمهام الموكلة إليهم فى استكمال التطهير الكامل لجبل ثرة الاستراتيجى ودحر ميليشيا الحوثى الانقلابية.