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موقع أسبانى: مصر فى صدارة الوجهات السياحية للألمان الموسم الحالى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:02 م
موقع أسبانى: مصر فى صدارة الوجهات السياحية للألمان الموسم الحالى السياحة المصرية
كتبت فاطمة شوقى
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تصدرت مصر كتالوجات السفر الألمانية فى موسم الشتاء الجديد لعام 2018-2019، ونشرت شركة السياحة الألمانية "إيه تى أى" صور لعدة وجهات فى مصر خاصة للبحر الأحمر والصور تجمع بين "الشمس والشاطئ".

 

ووفقا لموقع "تورى نيوز" الإسبانى فإن عددا كبيرا من الألمان يتعاقدون على رحلات بحرية ونيلية لمصر، وهناك العديد من العروض تديرها عدة شركات المانية لمصر.

 

وأشار الموقع إلى أن الغردقة أحد الوجهات الرئيسية لمؤسسة ايه تى أى لتعزيز وصول السياح، حيث إنها أيضا ستوفر رحلات طيران مباشرة من 16 مطارا ألمانيا، وستتوفر أيضا رحلات إلى مرسى علم وشرم الشيخ بدون توقف.

 

وأوضح الموقع أن السياح الألمان تصدورا قائمة الحجوزات السياحية لمدينة الغردقة بصفة عامة وسهل حشيش بصفة خاصة.

 

تصدرت مصر كتالوجات السفر الألمانية فى موسم الشتاء الجديد لعام 2018-2019، ونشرت شركة السياحة الألمانية  "إيه تى أى" صور لعدة وجهات فى مصر خاصة للبحر الأحمر والصور تجمع بين "الشمس والشاطئ".


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