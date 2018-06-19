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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:52 م
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موظف سابق بـ"CIA" يواجه اتهامات بتسريب أدوات القرصنة الخاصة بالوكالة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:43 م
موظف سابق بـ"CIA" يواجه اتهامات بتسريب أدوات القرصنة الخاصة بالوكالة CIA
كتب: هانى محمد
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اتهم المدعون الفدراليون موظفا سابقا فى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA"، اليوم الثلاثاء، بانتهاك قانون التجسس والجرائم ذات الصلة المتعلقة بتسريب العام الماضى لمجموعة من أدوات الاختراق التى استخدمتها الوكالة لعمليات التجسس فى الخارج.

 

جوشوا آدم شولت، الذى عمل لصالح CIA صمم رمزا للكمبيوتر للتجسس على الخصوم الأجانب، تم اتهامه فى لائحة اتهام تتكون من 13 إحصاءا مع جمع معلومات الدفاع الوطنى والبيانات ذات الصلة ونقلها بشكل غير قانونى فيما يتعلق بما يعتبر التسريبات الأكثر أهمية فى تاريخ وكالة المخابرات المركزية.

 

واتهمت لائحة الاتهام جوشوا آدم شولت، بالتسبب فى نقل معلومات حساسة إلى منظمة لم يتم تسميتها فى لائحة الاتهام ولكن يعتقد أنها ويكيليكس.

 

وكان نشر موقع ويكيليكس أدوات القرصنة على الإنترنت فى العام الماضى فى بيان أطلق عليه "Vault 7." زعم المدعون أن جوشوا شولت سرق المعلومات فى عام 2016.

 

وقال وليام جونيور، مساعد المدير المسئول عن مكتب نيويورك للتحقيقات الفيدرالى، "إن العميل الأمريكى خان هذه الأمة تماما وانتهك صراحة ضحاياه، بصفته موظفا فى السى آى إيه، حيث أدى شولت اليمين لحماية هذا البلد، لكنه عرضه بشكل صارخ من خلال نقل المعلومات المصنفة".

 

كان العميل الأمريكى السابق ضمن طاولة الاشتباه، ولكن تم احتجازه بتهم منفصلة متعلقة بالأطفال. حيث عثروا على مواد إباحية فى منزله. حسبما زعم المدعون الفيدراليون، أن أكثر من 10 الآف صورة ومقطع فيديو لمثل هذه المواد، محمية تحت ثلاث طبقات من كلمات المرور.


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