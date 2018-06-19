موجز أخبار الـ6.. السيسي يوجه الحكومة بتطوير منظومة النقل بشكل شامل

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها اجتماع الرئيس السيسي بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإسكان وتوجيهه بالتطوير الشامل لشبكة الطرق والكبارى بمصر.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار الساعة السادسة مساء..

مسئول ليبى: انهيار الإرهابيين فى درنة وإعلان تحرير المدينة خلال 48 ساعة

قال مسئول عسكرى ليبى: إن قوات الجيش الليبى ستعلن تحرير مدينة درنة من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة خلال 48 ساعة، مشيرا إلى انهيار الجماعات المتطرفة فى شوارع مدينة درنة وتدمير أسلحتها الثقيلة.

البحرية المصرية والإسبانية تنفذان تدريبا مشتركا بالبحرين المتوسط والأحمر

نفذت عناصر من القوات البحرية المصرية والقوات البحرية الإسبانية تدريبا مشتركا استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية المصرية بالبحرين المتوسط والأحمر .

السيسى يبحث مع مدبولى ووزير النقل موقف تطوير شبكة الطرق والكبارى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

فرنسا تجمد أصول هانى رمضان حفيد مؤسس جماعة الإخوان

قررت الحكومة الفرنسية تجميد أصول حفيد مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية والمفكر الإسلامى السويسرى المثير للجدل هانى رمضان، وذلك فى إطار جهود مكافحة تمويل الإرهاب، وفقًا لقرار رسمى صادر فى الجريدة الرسمية.

اتحاد التأمين: 10 مليارات دولار قيمة التأمين على كأس العالم ضد هجمات الإرهاب

كشف الاتحاد المصرى لشركات التأمين أن قيمة التغطية التأمينية لبطولة كاس العالم لكرة القدم تبلغ 10 مليارات دولار، ضد مخاطر الهجمات الإرهابية والأضرار التى يمكن أن تلحق بهذا الحدث، كما زادت أقساط التأمين بنحو 10% عن كأس العالم السابقة فى عام 2014.

الرئيس السيسي يستقبل الفريق محمد زكى وزير الدفاع

قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمي رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل صباح اليوم، الثلاثاء، الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى القائد العام للقوات المسلحة.

وزيرة الصحة تعلن ربط المستشفيات العامة والجامعية بكود واحد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه سيتم ربط المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة بكود الكتروني 137، معلنة أنه سيتم إصدار "سوفت ويرط لتسجيل جميع أسماء المرضى القدامى والجدد حتى يتم استمرار الربط بين المستشفيات الجامعية والوزارة.

التعليم: نتيجة الدبلومات الفنية 2018 نهاية الشهر الجارى وانتهاء التصحيح

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن نتيجة الدبلومات الفنية ستكون جاهزة أواخر الأسبوع المقبل، وسوف تعلن قبل نهاية يونيو الجارى.

الجزائر تقطع الإنترنت خلال امتحانات الثانوية العامة لمنع الغش

تشهد الجزائر غدا الأربعاء قطع كامل للإنترنت لمدة ساعة بالتزامن مع امتحانات البكالوريا – الثانوية العامة – منعا لتسريب الامتحانات والغش، وأكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى ايمان فرعون، أن قطع الانترنت لمدة ساعة كاملة فى بداية كل امتحان لشهادة البكالوريا لن يؤثر على سير المؤسسات العمومية المرتبطة بالشبكة.

موقع أسبانى: مصر فى صدارة الوجهات السياحية للألمان الموسم الحالى

تصدرت مصر كتالوجات السفر الألمانية فى موسم الشتاء الجديد لعام 2018-2019، ونشرت شركة السياحة الألمانية "إيه تى أى" صور لعدة وجهات فى مصر خاصة للبحر الأحمر والصور تجمع بين "الشمس والشاطئ".

رئيس امتحانات الثانوية: عمال يتفقون مع طلاب على دخول موبايلات للجان الشغب

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن سبب اكتشاف وجود مئات التليفونات بإحدى لجان الشغب بسوهاج هو أن بعض الاتفاقات تتم ليلة امتحان المادة مع العمال ويسمح بدخول التليفونات المحمولة اللجنة.

الأرصاد: الصيف يبدأ جغرافيا الخميس.. وارتفاع بالحرارة 4 درجات

صرح إبراهيم عطا القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بقرب فصل الصيف، الذى يبدأ جغرافيا بعد غدا الخميس 21 يونية الجارى ويستمر لمدة ثلاثة شهور قادمة.

تحرير 24 محضر غش للطلاب المخالفين فى امتحانى الأدب والتوحيد للثانوية الأزهرية

استأنف اليوم طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية امتحانات نهاية العام بعد إجازة عيد الفطر المبارك، حيث أدى طلاب القسم الأدبي اليوم الامتحان فى مادتى الأدب والنصوص والمطالعة والتوحيد ولم ترصد أى شكاوى من صعوبة الامتحان أو خروجه عن المنهج المقرر، ولم يتم نشر أي كلمة تتعلق بالاختبار على أي من مواقع التواصل الاجتماعى حيث راعى الامتحان مواصفات الورقة الامتحانية التي تدرب عليها الطلاب، وجاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المعهود بالعام الماضى والامتحانات التجريبية.

تعرف على رسائل الفنانين والإعلاميين للاعبى المنتخب قبل مباراة روسيا

قبل ساعات قليلة من انطلاق المباراة المرتقبة بين المنتخب الوطنى المصرى ومنتخب روسيا فى ثانى جولات كأس العالم، حرص عدد من الفنانين والإعلاميين على مؤازرة لاعبى المنتخب عبر مواقع السوشيال ميديا.

طرح كراسة شروط ورش المرحلة الثانية لمدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل

أعلن الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط، عن أنه سيتم طرح كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بورش المرحلة الثانية من مشروع مدينة دمياط للأثاث الشهر المقبل.

السفير البريطانى قبل المباراة لمحمد صلاح: اجعل هارى كين يرى من هو الزعيم

أعرب جون كاسن السفير البريطانى بالقاهرة، عن تفاؤله بمباراة المنتخب المصرى مع روسيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم، ناشرا عدد من صور للمشجعين المصريين متنمنيا التوفيق للمنتخب.

آخر "تحذيرات" كوبر للفراعنة قبل مباراة مصر وروسيا فى المونديال

تعليمات وتحذيرات عديدة منحها الأرجنتينى هيكتور كوبر، المدير الفنى لمنتخب مصر، للاعبين قبل مواجهة روسيا فى المباراة المقرر لها الثامنة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب "كريستوفسكى" بمدينة سانت بطرسبرج وسط حضور متوقع يتجاوز الـ70 ألف متفرج، فى إطار الجولة الثانية من بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.

كأس العالم 2018.. فيفا يمنع دخول "ترمس الشاى" مدرجات مباراة مصر وروسيا

نشر الاتحاد الدولي لكرة الدم ملصقات أمام بوابات ملعب سانت بطرسبرج أرينا، تتضمن الممنوعات من دخول ملعب مباراة اليوم بين مصر وروسيا.

اهداف مباراة كولومبيا ضد اليابان فى كأس العالم 2018

تغلب منتخب اليابان على كولومبيا بنتيجة 2 – 1 فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات المجموعة الثامنة ببطولة كأس العالم المقامة حالياً فى روسيا.

هطول الأمطار على ملعب مباراة مصر وروسيا

بدأت الأمطار تهطل على ملعب مباراة مصر وروسيا، المقرر إقامتها مساء اليوم فى الجولة الثانية من المجموعة الأولى بكأس العالم بروسيا.

آخر كلام.. محمد صلاح ومروان محسن يقودان المنتخب أمام روسيا

استقر الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بشكل نهائى على التشكيل الذى سيخوض به مباراة الليلة أمام روسيا فى الجولة الثانية من المونديال.

النادو عن أزمة منشطات روسيا : الاتهامات دون تحليل تكون باطلة

أكدت هناء الأمين مدير عام الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات ومدير إدارة الرقابة للمنشطات بالمعمل المصرى لمكافحة المنشطات، أنه لا يوجد أى فريق أو منتخب يملك القدرة على رفض دخول خبير المنشطات إلى المباريات لممارسة عمله.

حكاية 6 مباريات بين مصر وروسيا قبل موقعة المونديال

مع دقات الثامنة مساء اليوم يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الروسى فى ثانى جولات بطولة كأس العالم التى تقام بروسيا.

" هى دى مصر".. رانيا المشاط تدعو المصريين لنشر شعار الحملة السياحية على مواقع التواصل الاجتماعى.. وتطلق حملاتها التسويقية بـ5 دول أوروبية مشاركة بمونديال روسيا.. و30 رحلة مجانية لمصر لمدة أسبوع

دعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، جموع المصريين بنشر شعارات حملة وزارة السياحة @experienceegypt و#thisisegypt بكأس العالم بروسيا، على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعى ليشارك الشعب المصرى كله فى دعوة العالم لزيارة مصر، وأشارت إلى أهمية وقوف المصريين جميعا وراء المنتخب لدعمه فى مبارياته اليوم الثلاثاء أمام فريق روسيا.

رغم سهولة الامتحان.. 18 حالة غش بلجان "الفيزياء" والتاريخ".. رئيس الثانوية العامة يقيل رئيس لجنة أثناء جولة مفاجئة.. وضبط كراستى إجابة لطالب محبوس بسجن المنيا وأخرى بلجنته الأصلية وتشديد الرقابة على لجان الشغب

رغم سهولة امتحانى الفيزياء والتاريخ للثانوية العامة اليوم، فإن تقرير غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم يكشف عن كثافة حالات الغش، حيث أدى امتحان الفيزياء اليوم 368 ألفا و394 طالبا وطالبة مقابل 254 ألفا و508 طالبا وطالبة فى امتحان التاريخ.

صاحبة الجمال الهادئ ترحل فى صمت.. آمال فريد شاركت العندليب فى فيلمين وقدمت 4 أفلام مع إسماعيل ياسين.. اختفت 45 سنة عن الأضواء وعادت للظهور وحيدة بأحد مقاهى وسط البلد.. وأوصت بدفنها سرا وعدم إقامة عزاء

رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء الفنانة الكبيرة آمال فريد عن عمر ناهز 80 عاماً داخل مستشفى شبرا العام، بعد صراع مع المرض، وتم دفن جثمانها فى مقابر العائلة بعيداً عن أعين الكاميرات ووسائل الإعلام حسب وصيتها التى طلبت فيها أيضاً عدم إقامة عزاء لها.

منتخب مصر يسعى لتحقيق 5 أهداف فى مباراة روسيا.. الفوز الأول للفراعنة بكأس العالم.. إنهاء عقدة مجدى عبد الغنى.. الحفاظ على حظوظ التأهل لدور الـ16.. خطف أول فوز عربى بالمونديال.. وتوديع لقب أسوأ منتخب أفريقى

يلتقى المنتخب الوطنى، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، فى الثامنة مساء اليوم، مع نظيره الروسى فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم 2018 التى تقام فى روسيا خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

صحافة العالم تراهن على محمد صلاح قبل ساعات من موقعة روسيا.. موقع استرالى: المهارة والأعمال الخيرية تجعل الفرعون أفضل رجل فى العالم.. نيويورك تايمز: صوره فى القاهرة أصبحت مزارات سياحية.. وشعبيته بلا حدود

واصلت وسائل الإعلام الغربية الاحتفاء بالاعب الدولى محمد صلاح الذى يستعد لخوض مباراته الأولى فى مونديال روسيا أمام البلد المضيف، وسلطت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية الضوء على الشعبية الجارفة التى يتمتع بها نجم المنتخب القومى لكرة القدم محمد صلاح فى مصر، وهو ما عبر عنه توجه أعداد كبيرة من المصريين والسائحين لمشاهدة صورته فى أحد مقاهى القاهرة.

تكليفات رئاسية باستمرار جهود تطوير منظومة النقل بشكل شامل..السيسى يوجه الحكومة بتعزيز إجراءات ومعايير الأمان والسلامة بالسكك الحديدية والطرق السريعة..ووزير النقل يعرض تطوير المزلقانات ورفع كفاءة الموانئ البحرية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات وزير النقل.

المصريون فى الخارج يجمعهم المنتخب الوطنى.. وزارة الهجرة تطلق هاشتاج "كلنا وراء منتخبنا" وتنشر توقيتات مباراة مصر وروسيا بعواصم العالم.. وروابط الجالية المصرية تتابع المباريات بأعلام وتيشرتات المنتخب

"قولنا هتشجع مصر من أى مكان فى العالم وابعتلنا صورك من هناك".. نداء وجهته وزارة الدولة للهجرة للمصريين فى الخارج دعما للمنتخب المصرى فى مشواره بكأس العالم بروسيا.