موجز أخبار الساعة 1.. التاريخ يرسم البسمة على وجوه طلاب الثانوية بشبرا

نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها سعادة طلاب الثانوية بسهولة امتحان التاريخ ,فيما يلى عرض لأهم الأخبار:

أكد الدكتور محمود عطية، مستشار الدراسات الاجتماعية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحان مادة التاريخ التى أداها الطلاب منذ قليل، جاء فى مستوى الطالب المتوسط ومطابق لمواصفات الورقة الامتحانية.





اعتمد المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، المقترح الذى قدمته هيئة النقل العام بالقاهرة لزيادة أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، بعد تحريك وزارة البترول أسعار المحروقات والبنزين، وقد اعتمد محافظ القاهرة الزيادة أيضا فى أسعار تذاكر سيارات النقل الجماعى، "اليوم السابع" يستعرض الزيادات فى السطور التالية:





أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن وزارة المالية منذ عام 2016 لم تفرض أى ضرائب جديدة، تحت أى مسمى حرصا على تخفيف الأعباء على المواطنين.





بعد رحيل الفنان الشاب ماهر عصام، فى الساعات الأولى من صباح الأحد، داخل أحد مستشفيات نتيجة اصابته بجلطة بالمخ عن عمر يناهز 38 عامًا، نقدم كل ما تريد أن تعرفه عن الجلطة المخية أسبابها، وطرق علاجها، والأسباب المؤدية للوفاة.





يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وإن ظل شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء تكون مثيرة للأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





سجلت غرفة عمليات محافظة سوهاج، التى تقوم بأعمال متابعة امتحان الثانوية العامة، غياب 2051 طالبًا وطالبة ممن لهم حق حضور امتحان الثانوية العامة اليوم بمادة الفيزياء، حيث بلغت جملة المتقدمين 14 ألفًا 946 طالبًا وطالبة.





أعرب طلاب القسم الأدبى بالثانوية العامة، عن رضائهم بامتحان مادة التاريخ، مؤكدين أن الامتحان جاء فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يكن هناك أى عثرات فى الامتحان.





قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ما تردد على شبكات التواصل الاجتماعى حول اقتراح بفرض ضريبة شهرية على مستخدمى جهاز "آى فون" فى مصر، غير صحيح على الإطلاق.





كشف الدكتور على شلش، أستاذ أمراض المخ والأعصاب بطب عين شمس، أن مرض الشلل الرعاش " باركنسون " ، هو أحد الأمراض التى تصيب كبار السن، ويتميز بوجود رعشة، وصعوبة الحركة ، وتيبس الجسم ، وعدم قدرة المريض على القيام بأعماله اليومية، وقد يصاحبه بعض الأعراض الأخرى ، مثل صعوبة التركيز ، وبعض الأعراض النفسية أو اضطراب النوم.





رد الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، على الذين ينددون بصعوبة امتحان اللغة الإنجليزية بالقول: "أتينا بعينة عشوائية 21 ألف و950 امتحان طالب لتصحيحها من المدارس الحكومية وليست الخاصة التى تم استبعادها من العينات نظرا لتفوقهم فى اللغة، واكتشفنا أن نتيجة عينات الطلاب فى المدارس الحكومية حصول 127 طالبا على الدرجة النهائية".





حصل "اليوم السابع" على حيثيات الحكم الصادر من محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من مرشد جماعة الإخوان، محمد بديع، وآخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد، والسجن 5 سنوات فى قضية غرفة عمليات رابعة، وتأييد الأحكام ضدهم.





قال مصدر طبى بمديرية الصحة بأسيوط فضل عدم ذكر اسمه إن حالات الإغماء بلجان الثانوية العامة بلغت 9 حالات تم نقلهم إلى المستشفيات المركزية القريبة من اللجان لتلقى العلاج ، وإسعاف حالتين من بينهم داخل اللجان.





فى ضوء ما لاحظه القطاع القنصلى بوزارة الخارجية – فى الآونة الأخيرة – من تعرض أعداد كبيرة من المواطنين المصريين المسافرين إلى الخارج لحالات نصب من خلال قيام بعض الأشخاص بالترويج لعقود عمل وهمية، فإن وزارة الخارجية تهيب بالمواطنين المصريين التحلى بالحيطة والحذر وعدم الانسياق وراء الوعود الوهمية فى هذا الصدد.





انهى منذ قليل عدد من طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ قبل نهاية الوقت، وذلك بلجان مدرسة شبرا الاعدادية بنين بروض الفرج بمحافظة القاهرة.