video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:00 ص
مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية صلاة - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلوات الفجر والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
 
 
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
 
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى : 
 
 
 مواقيت الصلاة فى القاهرة
 
الفجر 3:07   ص
 
الظهر 11:56 ص
 
العصر 3:31
 
المغرب 6:59
 
العشاء 8:32
 
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
 
الفجر 3:07 ص
 
الظهر 12:01
 
العصر 3:39
 
المغرب 7:06 م
 
العشاء 8:42 م
 
 
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
 
الفجر 3:01
 
الظهر 11:52 م
 
العصر 3:29 م
 
المغرب 57: 6 م
 
العشاء 8:30 م
 
 
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
 
الفجر 3:04 ص
 
الظهر 11:44
 
العصر 3:14 م
 
المغرب 6:42 م
 
العشاء 8:11 م
 
 
 مواقيت الصلاة فى أسوان
 
الفجر 3:21 ص
 
الظهر 11:50 ص
 
العصر 3:12 م
 
المغرب 6:42 م
 
العشاء 8:07
 
 
 
 ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
 
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
 
مكة
 
الفجر 4:05 ص
 
الظهر 12:22 م
 
العصر 3:42 م
 
المغرب 7:08 م
 
العشاء 8:28 م
 
 
 
المدينة المنورة
 
الفجر 3:55 ص
 
الظهر 12:22 م
 
العصر 3:43 م
 
المغرب 7:16 م
 
العشاء 8:38 م
 
 
 
الرياض
 
الفجر 3:27 ص
 
الظهر 11:54 ص
 
العصر 3:15 م
 
المغرب 7:48 م 
 
العشاء 8:10 م
 
 
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
 
الفجر 2:55
 
الظهر 11:41 م
 
العصر 3:15 م
 
المغرب 6:44
 
العشاء 8:15 م
 
 
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
 
الفجر 3:57 ص
 
الظهر 12:23 م
 
العصر 3:44 م
 
المغرب 7:13 م
 
العشاء 8:39 م
 
 
 مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
 
الفجر 3:20 ص
 
الظهر 12:28 م
 
العصر 4:13 م
 
المغرب 7:42 م 
 
العشاء 9:22
 
 
مواقيت الصلاة بالكويت
 
الفجر 3:03 ص
 
الظهر 11:49 ص
 
العصر 3:23 م
 
المغرب 6:50 م
 
العشاء 8:22 م
 
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 18/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

مواعيد الصلاة

اوقات الصلاة

مواعيد الصلاة فى مصر




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة