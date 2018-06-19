مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 19/6/2018 بمحافظات مصر والعواصم العربية

يقدم "اليوم السابع" لقرائه مواقيت الصلاة، اليوم الثلاثاء، فى عدد من محافظات مصر وبعض العواصم العربية، شاملة صلوات الفجر والظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
أولا: مواقيت الصلاة بعدد من محافظات مصر:
ونعرض فيما يلى لقرائنا مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء فى عدد من محافظات مصر، وهى القاهرة ، والإسكندرية، والإسماعيلية، وشرم الشيخ، وأسوان وذلك كما يلى :
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجر 3:07 ص
الظهر 11:56 ص
العصر 3:31
المغرب 6:59
العشاء 8:32
مواعيد الصلاة فى الإسكندرية
الفجر 3:07 ص
الظهر 12:01
العصر 3:39
المغرب 7:06 م
العشاء 8:42 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
الفجر 3:01
الظهر 11:52 م
العصر 3:29 م
المغرب 57: 6 م
العشاء 8:30 م
مواعيد الصلاة فى شرم الشيخ
الفجر 3:04 ص
الظهر 11:44
العصر 3:14 م
المغرب 6:42 م
العشاء 8:11 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجر 3:21 ص
الظهر 11:50 ص
العصر 3:12 م
المغرب 6:42 م
العشاء 8:07
ثانيا: مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية:
ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية فى مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان ، والعاصمة الإماراتية بأبوظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :
مكة
الفجر 4:05 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:42 م
المغرب 7:08 م
العشاء 8:28 م
المدينة المنورة
الفجر 3:55 ص
الظهر 12:22 م
العصر 3:43 م
المغرب 7:16 م
العشاء 8:38 م
الرياض
الفجر 3:27 ص
الظهر 11:54 ص
العصر 3:15 م
المغرب 7:48 م
العشاء 8:10 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان
الفجر 2:55
الظهر 11:41 م
العصر 3:15 م
المغرب 6:44
العشاء 8:15 م
مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى
الفجر 3:57 ص
الظهر 12:23 م
العصر 3:44 م
المغرب 7:13 م
العشاء 8:39 م
مواعيد الصلاة بالعاصمة المغربية الرباط
الفجر 3:20 ص
الظهر 12:28 م
العصر 4:13 م
المغرب 7:42 م
العشاء 9:22
مواقيت الصلاة بالكويت
الفجر 3:03 ص
الظهر 11:49 ص
العصر 3:23 م
المغرب 6:50 م
العشاء 8:22 م
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