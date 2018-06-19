مقتل 2 من نجوم الراب الأمريكيين فى حادثى إطلاق نار

رويترز

قالت الشرطة الأمريكية ووسائل إعلام إن اثنين من مغنى الراب الصاعدين قتلا فى حادثى إطلاق نار منفصلين قرب ميامى وفى مدينة بيتسبرج أمس الاثنين.

ففي ولاية فلوريدا، ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد إن مغنى الراب الذي يعرف باسم إكس إكس إكس تنتيشن (20 عاما) تعرض لإطلاق نار فيما كان يغادر معرضا للدراجات النارية بمنطقة ديرفيلد بيتش التي تبعد نحو 64 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميامى، وأضاف المكتب أن المغنى فارق الحياة فى وقت لاحق.

وقالت الشرطة على تويتر "تأكد أن الضحية الذكر البالغ هو جاسيح أونفروى البالغ من العمر 20 عاما والمعروف باسم إكس إكس إكس تنتيشن".

وهرب رجلان من مكان الحادث فى سيارة داكنة بعد أن فتح أحدهما النار على المغنى فى واقعة وصفها محققون في بيان بأنها سرقة محتملة فيما يبدو.

وأصدر إكس إكس إكس تنتيشن أول ألبوماته فى أغسطس 2017. أما ألبومه الثانى فاحتل المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم عندما صدر فى مارس.

وفي حادثة ثانية، ذكرت صحيفة (بيتسبرج بوست-جازيت) ومحطات تلفزيونية محلية أن مغنى الراب جيمى وبو توفى بعد إطلاق نار في مدينة بيتسبرج. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

وكانت الأنظار تتجه إلى وبو (21 عاما) بوصفه نجم صاعد فى عالم الراب بالمدينة وتجاوز عدد مشاهدى أغنيته المصورة (إلم ستريت) على موقع يوتيوب عام 2016 ستة ملايين مشاهد.