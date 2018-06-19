video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:26 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 2 من نجوم الراب الأمريكيين فى حادثى إطلاق نار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:54 ص
مقتل 2 من نجوم الراب الأمريكيين فى حادثى إطلاق نار الشرطه الامريكية - أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت الشرطة الأمريكية ووسائل إعلام إن اثنين من مغنى الراب الصاعدين قتلا فى حادثى إطلاق نار منفصلين قرب ميامى وفى مدينة بيتسبرج أمس الاثنين.

ففي ولاية فلوريدا، ذكر مكتب قائد شرطة مقاطعة بروارد إن مغنى الراب الذي يعرف باسم إكس إكس إكس تنتيشن (20 عاما) تعرض لإطلاق نار فيما كان يغادر معرضا للدراجات النارية بمنطقة ديرفيلد بيتش التي تبعد نحو 64 كيلومترا إلى الشمال من مدينة ميامى، وأضاف المكتب أن المغنى فارق الحياة فى وقت لاحق.

وقالت الشرطة على تويتر "تأكد أن الضحية الذكر البالغ هو جاسيح أونفروى البالغ من العمر 20 عاما والمعروف باسم إكس إكس إكس تنتيشن".

وهرب رجلان من مكان الحادث فى سيارة داكنة بعد أن فتح أحدهما النار على المغنى فى واقعة وصفها محققون في بيان بأنها سرقة محتملة فيما يبدو.

وأصدر إكس إكس إكس تنتيشن أول ألبوماته فى أغسطس 2017. أما ألبومه الثانى فاحتل المركز الأول على قائمة بيلبورد لأفضل 200 ألبوم عندما صدر فى مارس.

وفي حادثة ثانية، ذكرت صحيفة (بيتسبرج بوست-جازيت) ومحطات تلفزيونية محلية أن مغنى الراب جيمى وبو توفى بعد إطلاق نار في مدينة بيتسبرج. ولم تتوفر بعد تفاصيل أخرى.

وكانت الأنظار تتجه إلى وبو (21 عاما) بوصفه نجم صاعد فى عالم الراب بالمدينة وتجاوز عدد مشاهدى أغنيته المصورة (إلم ستريت) على موقع يوتيوب عام 2016 ستة ملايين مشاهد.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

احتجاز 4 أطفال رهائن بولاية فلوريدا الأمريكية

الكشف عن تسجيلات فيديو لمرتكب مجزرة مدرسة باركلاند فى فلوريدا

صور.. العالم هذا الصباح.. الدفاع السعودى يسيطر على حريق بمكة.. جولة إعادة فى انتخابات الرئاسة الكولومبية.. إجلاء سكان فلوريدا الأمريكية مع اقتراب العاصفة "ألبرتو".. البرازيل تخفض أسعار الوقود بعد إضراب السائقين

فيديو وصور.. إجلاء سكان فلوريدا الأمريكية مع اتجاه العاصفة "ألبرتو" للولاية

صور.. نصب تذكارى تحت سطح البحر فى فلوريدا تمجيدا لضحايا الغواصات المفقودة

اخبار عالميه

الشرطه الامريكيه

نجوم الراب

امريكا

فلوريدا




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة