مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد

بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر فى الشرطة العراقية مقتل مدنى فى هجوم بأسلحة كاتمة للصوت جنوب شرقى بغداد.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الليلة، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدنى بمنطقة جسر ديالى القديم ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل الى الطب الشرعى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه.

يشار إلى أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.