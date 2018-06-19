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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:43 م
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مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:35 م
مقتل مدنى فى هجوم مسلح شرقى العاصمة العراقية بغداد الشرطة العراقية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر فى الشرطة العراقية مقتل مدنى فى هجوم بأسلحة كاتمة للصوت جنوب شرقى بغداد.

وقال المصدر الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) الليلة، إن مسلحين مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم الكاتمة للصوت باتجاه مدنى بمنطقة جسر ديالى القديم ما أسفر عن مقتله فى الحال.

وأضاف المصدر، أن قوة أمنية نقلت جثة القتيل الى الطب الشرعى، فيما فتحت تحقيقا بالحادث لكشف الجهة التى تقف وراءه.

يشار إلى أن بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى إذ شهدت خلال الاشهر القليلة الماضية انخفاضا ملموسا فى التفجيرات والهجمات المسلحة، فيما تعثر القوات الامنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية فى مناطق متفرقة من العاصمة.

 


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