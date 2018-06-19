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مصر تترأس اجتمـاع اللجنة العربية الدائمة للبريد بالإسكندرية الشهر المقبل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:31 م
مصر تترأس اجتمـاع اللجنة العربية الدائمة للبريد بالإسكندرية الشهر المقبل أحمد عبد الحليم رئيس البريد المصرى
كتبت هبة السيد
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يشهد البريد المصرى نشاطًا موسعًا على المستوى الدولى والعربى والأفريقى، خلال شهر يوليو القادم، حيث يستضيف البريد المصرى الاجتماع الثامن والثلاثون لأعمال اللجنة العربية الدائمة للبريد برئاسة مصر وبحضور 15 بلد عربى ممثلة فى رؤساء وقيادات الهيئات البريدية العربية وذلك خلال الفترة من 16 إلى 19 يوليو بمدينة الإسكندرية.

 

 وتترأس مصر اجتماع اللجنة العربية للبريد، باعتبارها رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء الاتصالات العرب ويناقش فى هذه الدورة الموقف العربى من القضايا البريدية الدولية محل النقاش تمهيدًا للانتهاء منها قبل مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى بأديس أبابا فى سبتمبر 2018.

 

كما يشارك البريد المصرى بصفته النائب الأول للاتحاد البريدى الافريقى الشامل فى مؤتمر مفوضى الاتحاد بمدغشقر يومى 26 و27 يوليو 2018 والذى يعد أعلى تمثيل بريدى بأفريقيا وتترأس دورات الاجتماع البلد المضيف وتأتى أهمية المؤتمر كونه يناقش الخطة المستقبلية للعمل البريدى على مستوى افريقيا بالكامل حيث سيتم وضع العلامات الفارقة لتنظيم العمل البريدى قبل انعقاد مؤتمر الاتحاد البريدى العالمى بأديس ابابا فى سبتمبر العام الجارى.

 

وفى إطار دعم البريد المصرى سبل التعاون مع البلدان العربية والأفريقية الشقيقة يستضيف البريد المصرى البرنامج التدريبى الرابع هذا العام تحت عنوان "الاستعداد للتجارة الالكترونية بأفريقيا" والموجه للبلدان الإفريقية خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو بمشاركة 25 دولة افريقية بإجمالى 40 متدرب من القيادات التشغيلية بالمؤسسات البريدية الإفريقية وذلك بالمركز الاقليمى للتدريب البريدى بمبنى البريد المصرى بالقرية التكنولوجية بالمعادى.

 

ومن جانبه أكد أحمد عبد الحليم رئيس البريد المصرى، على أن الهدف الرئيسى من هذه المشاركات هو تعزيز ريادة مصر فى تقديم الخدمات البريدية على المستويين الاقليمى والدولى ودعم سبل التعاون المشترك ونقل خبراتنا فى مجالات تقديم الخدمات البريدية والتدريب إلى مختلف البلدان الشقيقة.

 

الجدير بالذكر أن مركز التدريب الإقليمى تم افتتاحه فى إبريل عام 2017 بعد اعتماده من اتحاد البريد العالمى كأول مركز عربى أفريقى يُقدم خدماته التدريبية والبحثية والاستشارية للدول الأعضاء.

 


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