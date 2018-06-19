مصرع طفل صدمته سيارة غرب بورسعيد.. والسائق يلوذ بالفرار

بورسعيد – محمد فرج

لقى طفل مصرعه فى حادث تصادم سيارة بقرية المناصرة غرب بورسعيد، ولاذ السائق بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة الزهور يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فى حادث تصادم سيارة مسرعة بنطاق قرية المناصرة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك إخطار النيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار السائق الهارب للوقوف على ملابسات الحادث.