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مصرع طفل صدمته سيارة غرب بورسعيد.. والسائق يلوذ بالفرار

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:39 ص
مصرع طفل صدمته سيارة غرب بورسعيد.. والسائق يلوذ بالفرار جثة -أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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لقى طفل مصرعه فى حادث تصادم سيارة بقرية المناصرة غرب بورسعيد، ولاذ السائق بالفرار، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة الزهور يفيد مصرع طفل يبلغ من العمر 4 سنوات فى حادث تصادم سيارة مسرعة بنطاق قرية المناصرة، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الحميات بحى المناخ، وتحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وكذلك إخطار النيابة العامة التى أمرت بضبط وإحضار السائق الهارب  للوقوف على ملابسات الحادث.

 


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