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مصدر أمنى عراقى: فرض إجراءات أمنية مشددة على طريق كركوك - بغداد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 10:28 ص
مصدر أمنى عراقى: فرض إجراءات أمنية مشددة على طريق كركوك - بغداد الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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صرح مصدر أمنى عراقى فى محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، بأنه تم فرض إجراءات أمنية مشددة على طريق كركوك - بغداد لمنع تكرار هجوم مدينة أنجانة شرقى العاصمة بغداد.

وقال المصدر - وفقا لقناة (السومرية) نيوز العراقية - "إن الأجهزة الأمنية اتخذت سلسلة إجراءات مشددة خلال الساعات الـ24 الماضية على طريق كركوك - بغداد، تتضمن نشر المزيد من نقاط المرابطة وتعزيزها وتسير دوريات متحركة".

وأضاف أن الإجراءات لن تؤدى إلى عرقلة سير المركبات، مؤكدا أنها جاءت لتأمين الطريق ومنع تكرار هجوم أنجانة، الذى وقع مساء أمس الأول.

يذكر أن تنظيم داعش الإرهابى شن هجوما على طريق كركوك - بغداد فى منطقة أنجانة مساء أمس الأول، مما أسفر عن مقتل اثنين من سائقى الشاحنات وخطف 7 مدنيين.

 


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