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مصادر حكومية: الجيش الوطنى اليمنى يصل أول أحياء مدينة الحديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 05:04 م
مصادر حكومية: الجيش الوطنى اليمنى يصل أول أحياء مدينة الحديدة قوات الجيش اليمنى فى ميناء الحديدة
كتب مصطفى عنبر
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قالت مصادر حكومية يمنية لـ"اليوم السابع" أن قوات الجيش الوطنى اليمنى مدعومة بقوات التحالف العربى لدعم الشرعية، وصلت إلى حى الربيصة، أول أحياء مدينة الحديدة، بعد سيطرتها على مطار الحديدة وطرد العناصر الحوثية.

 

وذكرت تقارير إعلامية يمنية، أن الحى الذى تمت السيطرة عليه، يبعد عن مطار المدينة حوالى 4.5 كيلومترات، فيما تحاول الميليشيات الحوثية الاحتماء ببعض المنازل المهجورة، عقب هزائم متلاحقة.

 

من جهت أعلن القائد العام لجبهة الساحل الغربى "أبو زرعة المحرمى" فى اتصال لفضائية "سكاى نيوز"، السيطرة الكاملة على مطار الحديدة الدولى، كما أصبحت أبراج المراقبة وصالة الاستقبال  فى الجهة الشمالية للمطار، تحت سيطرة الجيش اليمنى.

 

كما نفذت وحدات من كتائب الحمدى (اللواء الثانى عمالقة) عملية شرق مطار الحديدة، انتهت إلى السيطرة على الخط العام (خط كيلو 16) لعزل المليشيات وحرمانها من أي تعزيزات، بعد اجتياز مصنع يماني ومنطقة كيلو (7).

 

ويفصل القوات الحكومية قرابة (4) كيلو عن مفرق كيلو (16) المؤدي إلى تعز وصنعاء، وميدانيًّا لم يتبق أمام الميليشيات إلا الاستسلام نهائيًّا خاصة بعد سقوط العشرات من عناصرها.  


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