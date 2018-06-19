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مستشار الدراسات بالتعليم: إجابات تاريخ الثانوية العامة محددة ومن كتاب الوزارة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:48 م
مستشار الدراسات بالتعليم: إجابات تاريخ الثانوية العامة محددة ومن كتاب الوزارة وزاره التربيه والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكد الدكتور محمود عطية، مستشار الدراسات الاجتماعية بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الأسئلة واضحة وصريحة والإجابات واضحة ومن كتاب الوزارة.
 
وأضاف فى تصريحات صحفية، أن الأسئلة كانت واضحة جدا ولا توجد فيها أى موضوعات سياسية ومن سطور الكتاب واضحة وضوح الشمس.
 
وأوضح الدكتور محمود عطية ؛إن هناك أجزاء واردة من النماذج الاسترشادية التى تم توفيرها على موقع الوزارة.
 
وأوضح أن تصحيح العينة العشوائية للمادة سوف يبدأ بعد غدا الخميس وهناك تعليمات للمقدرين بضرورة الالتزام بنموذج الإجابة من حيث توزيع الدرجات ولا تترك لآراء المقدرين وتوزع على الجزئيات ولا يتم تركها لأهواء المقدرين.
 
وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
 ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 
 
 
 
 
 
 

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