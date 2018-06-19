video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:10 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

مسئول فرنسى: أوروبا و أمريكا ليس لديهما نفس النموذج الحضارى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:18 ص
مسئول فرنسى: أوروبا و أمريكا ليس لديهما نفس النموذج الحضارى ترامب
باريس (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو اليوم الثلاثاء، إن فصل الأبناء عن آبائهم عند الحدود المكسيكية من قبل السلطات الأمريكية يظهر أن أوروبا و الولايات المتحدة ليس لديهما نفس النموذج الحضارى أو بعض القيم المشتركة".

وأضاف المتحدث - فى مقابلة مع قناة (فرانس 2) "ليس لدينا نفس نموذج الحضارة، من الواضح أننا لا نتشارك بعض القيم. هذه الصور صادمة بشكل واضح. ومن الواضح أننا هنا للدفاع عن مثالية أوروبية و هى مثالية للسلام والحرية".

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، قد ذكر أمس أن المهاجرين فى أوروبا مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة فى ألمانيا و عن تغيير عنيف فى الثقافة الأوروبية، مضيفا أن ما يحدث بشأن الهجرة هناك يثير تهديدات مماثلة للولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "شعب ألمانيا يتحول ضد قيادته حيث تهز الهجرة ائتلاف برلين الضعيف بالفعل".

وأضاف: الجريمة فى ألمانيا فى تزايد، لقد ارتُكب خطأ فادح فى جميع أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الناس الذين غيروا الثقافة بقوة وعنف".

ويلتقى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم بقصر "ميزبرج" القريب من العاصمة الألمانية "برلين" لرئاسة مجلس وزراء مشترك حول مسألة الهجرة و ضرورة إيجاد حل أوروبى شامل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ترامب: الولايات المتحدة "لن تكون مخيما للمهاجرين"

دعوات لإدارة ترامب للتوقف عن فصل عائلات المهاجرين

فرنسا

اوروبا

امريكا

المهاجرين

ترامب

فصل ابناء المهاجرين عن ابائهم




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة