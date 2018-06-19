مسئول فرنسى: أوروبا و أمريكا ليس لديهما نفس النموذج الحضارى

باريس (أ ش أ)

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية بنجامان جريفو اليوم الثلاثاء، إن فصل الأبناء عن آبائهم عند الحدود المكسيكية من قبل السلطات الأمريكية يظهر أن أوروبا و الولايات المتحدة ليس لديهما نفس النموذج الحضارى أو بعض القيم المشتركة".

وأضاف المتحدث - فى مقابلة مع قناة (فرانس 2) "ليس لدينا نفس نموذج الحضارة، من الواضح أننا لا نتشارك بعض القيم. هذه الصور صادمة بشكل واضح. ومن الواضح أننا هنا للدفاع عن مثالية أوروبية و هى مثالية للسلام والحرية".

وكان الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب"، قد ذكر أمس أن المهاجرين فى أوروبا مسؤولون عن ارتفاع معدلات الجريمة فى ألمانيا و عن تغيير عنيف فى الثقافة الأوروبية، مضيفا أن ما يحدث بشأن الهجرة هناك يثير تهديدات مماثلة للولايات المتحدة.

وكتب ترامب عبر حسابه على تويتر: "شعب ألمانيا يتحول ضد قيادته حيث تهز الهجرة ائتلاف برلين الضعيف بالفعل".

وأضاف: الجريمة فى ألمانيا فى تزايد، لقد ارتُكب خطأ فادح فى جميع أنحاء أوروبا بالسماح بدخول ملايين الناس الذين غيروا الثقافة بقوة وعنف".

ويلتقى الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون و المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم بقصر "ميزبرج" القريب من العاصمة الألمانية "برلين" لرئاسة مجلس وزراء مشترك حول مسألة الهجرة و ضرورة إيجاد حل أوروبى شامل.