مايكل مورجان من نيويورك: فخور بالفريق الوطنى وتنمنى له الفوز أمام روسيا

كتب: حسن رمضان

قال مايكل مورجان، الإعلامى المصرى المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية: "نشجع الفريق الوطنى فى كل مكان وندعو لهم بالتوفيق والفوز اليوم أمام فريق روسيا".

وأضاف فى تصريحات صحفية له، أن التمثيل المشرف أمام أورجواى كان ينقصه هجوم مكثف فى الثلاثين دقيقة الأخيرة لضمان الفوز أو على الأقل التعادل.



وأوضح أنه يعلم جيدا أن الضغط النفسى كبير جدا والتحدى صعب أمام جماهير البلد المستضيفة المونديال و الروح المعنوية العالية لفريق روسيا بعد تألقه أمام فريق السعودية بخماسية نظيفة ولكنه يثق فى عزيمة الفريق المصرى فى تحقيق الفوز و النجاح فى الظروف الصعبة و تحت الضغوط النفسية، كما اعتاد المصريون .



