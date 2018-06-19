لميس جابر: البرلمان لم ينفق على سفر نواب لروسيا.. والإخوان وراء الشائعة

كتب محمد مجدى السيسى

نفت النائبة لميس جابر الكاتبة وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ما تردد عن سفر أعضاء من مجلس النواب إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى فى مباريات كأس العالم على نفقة البرلمان، مؤكدة أن لائحة البرلمان لا تنص على سفر النواب بهذا الشكل على حساب موازنة البرلمان بأى حال من الأحوال.

وأكدت "جابر" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، أن النواب المسافرين إلى روسيا سافروا على نفقتهم الخاصة، وتابعت : " جماعة الإخوان الإرهابية وراء إطلاق تلك الشائعة، ضمن حملة ممنهجة لتشوية صورة البرلمان أمام الرأى العام"، موجهة رسالة لهم : " كفاكم تمزيقاً فى صورة البرلمان أمام المواطن والشارع المصرى".

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعى قد نشرت أن عددا كبيرا من النواب سافروا إلى روسيا لتشجيع المنتخب المصرى بتكلفة مالية كبيرة على نفقة البرلمان.