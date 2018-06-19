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قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تشكيل خلية إرهابية فى بغداد

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:35 م
قوات الأمن العراقية تحبط محاولة تشكيل خلية إرهابية فى بغداد الجيش العراقى ـ صورة أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أعلن مركز الإعلام الأمنى العراقى، عن إحباط محاولة لتشكيل خلية "إرهابية" فى بغداد لتنفيذ عمليات "إرهابية" بالعاصمة، مشيرا إلى أنه تم القبض على جميع أفراد الخلية.

وذكر المركز - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الثلاثاء، أن فرقة من استخبارات الشرطة الاتحادية التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تمكنت من إحباط محاولة تشكيل خلية إرهابية فى بغداد لتنفيذ العمليات الإرهابية.

وأوضح البيان أنه تم القبض على جميع أفراد الخلية فى مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، وتمت إحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وكشف مصدر أمنى عراقى بقيادة عمليات صلاح الدين أن تنظيم (داعش) الإرهابى أظهر نشاطا خطيرا فى المناطق الشمالية للمحافظة، مبينا أنه يخطط لأعمال إرهابية تستهدف المدنيين بالمحافظة.

وقال المصدر - فى تصريحات أوردتها "السومرية" نيوز اليوم ـ "إن جيوب داعش نشطت بشكل خطير خلال الأيام الأخيرة فى المناطق الشمالية لمحافظة صلاح الدين، حيث باتت تشكل خطرا على المدنيين، وهناك معلومات تؤكد أن التنظيم يخطط لإرباك الأمن بكمائن وتحركات تستهدف المدنيين، مشيرا إلى أنه لم يتخذ أى إجراءات حتى الآن حيال ذلك".

وأضاف المصدر ـ الذى طلب عدم الكشف عن اسمه،" أن التنظيم استغل انشغال الحكومة بملف الانتخابات وتداعياتها، وبدأ نشاطاته الإرهابية، داعيا القيادات الأمنية إلى عقد اجتماع عاجل بين قيادات محافظات نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى لبحث تداعيات هذه التحركات الخطيرة ووضع الخطط المناسبة للسيطرة عليها".

يذكر أن تنظيم "داعش" الإرهابى شن هجوما على طريق كركوك - بغداد فى منطقة أنجانة أمس الأول؛ ما أسفر عن مقتل اثنين من سائقى الشاحنات واختطاف سبعة مدنيين.

 


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