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فيديو وصور.. 285 وحدة نهرية تعبر الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:00 ص
فيديو وصور.. 285 وحدة نهرية تعبر الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة عبور صندل نهرى أهوسة قناطر أسيوط الجديدة
أسيوط ـ محمود عجمى
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أعلن المهندس مجدى عباس مدير الإدارة المركزية لمشروع قناطر أسيوط الجديدة، والمهندس المقيم بالمشروع، عن عبور نحو 285 وحدة نهرية الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة خلال شهر مايو الماضى.

 

وقال مجدى عباس، رئيس الإدارة المركزية، المهندس المقيم بمشروع قناطر أسيوط الجديدة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إن الأهوسة الملاحية بقناطر أسيوط الجديدة تعمل بكامل طاقتها حيث مرت نحو 285 وحدة نهرية خلال شهر مايو الماضى تنوعت ما بين 11 وحدة سياحية "سفينة" و 212 صندل نهرى تابعًا لشركة السكر والصناعات التكميلية و63 مركب تابعًا للأهالى من الجنوب إلى الشمال والعكس، مرورًا بالأهوسة الملاحية لقناطر أسيوط الجديدة.

 

وأوضح المهندس مجدى عباس، لـ"اليوم السابع": إن مشروع قناطر أسيوط الجديدة ساهم فى تحسن حركة النقل النهرى فى محافظات الصعيد، وذلك لوجود هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، عرض الواحد 17 متر فى طول ملاحى 156 مترا، وذلك بعد إنهاء المهندسين والفنيين والعمال الأعمال المدنية والهيدروميكانية، وتشغيل الكوبرى العلوى ومحطة الكهرباء.

 

جدير بالذكر أن مشروع قناطر أسيوط الجديدة، يهدف إلى تحسين الرى فى زمام إقليم مصر الوسطى والواقع خلف ترعة الإبراهيمية 1،65 مليون فدان، بنسبة حوالى 20% من إجمالى المساحة المزروعة فى مصر، موزعة على 5 محافظات هى "أسيوط، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الجيزة"، ويبلغ عدد المستفيدين من تحسين الرى حوالى مليون مزارع مصرى.

 

كما يهدف مشروع قناطر أسيوط الجديدة، إلى تحسين الملاحة النهرية من خلال إنشاء هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى، علاوة على إنتاج طاقة كهربائية نظيفة، من خلال محطة توليد كهرومائية بقدرة 32 ميجاوات، وكذلك توفير محور مرورى جديد بإنشاء كوبرى حمولة 70 طنًا، أعلى القناطر الجديدة، بعرض 4 حارات مرورية لربط شرق وغرب النيل، وأيضًا توفير منظومة تحكم على أحدث النظم العالمية للتحكم فى التصرفات والمناسيب، وتصل تكلفة المشروع حوالى 6.5 مليار جنيه.

 

عبور سفينة سياحية اهوسة قناطر اسيوط الجديدة (2)
عبور سفينة سياحية أهوسة قناطر أسيوط الجديدة

 

عبور سفينة سياحية اهوسة قناطر اسيوط الجديدة (3)
عبور سفينة سياحية أهوسة قناطر أسيوط الجديدة

 

عبور صندل نهري اهوسة قناطر اسيوط الجديدة (6)
عبور صندل نهرى أهوسة قناطر أسيوط الجديدة
 
عبور صندل نهري اهوسة قناطر اسيوط الجديدة (7)
عبور صندل نهرى أهوسة قناطر أسيوط الجديدة
 
عبور صندل نهري اهوسة قناطر اسيوط الجديدة (8)
عبور صندل نهرى أهوسة قناطر أسيوط الجديدة

 


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