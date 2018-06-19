فيديو.. أسرى مليشيا الحوثى الإيرانية فى قبضة قوات المقاومة اليمنية

كتب أيمن رمضان

تمكنت قوات المقاومة اليمنية المشتركة من أسر العشرات من مسلحى الحوثى ممن كانوا يتحصنون خلف أسوار مطار الحديدة وداخل المبانى فى ضربة موجعة لعناصر الميليشيات التابعة لإيران.

وبحسب فضائية "سكاى نيوز" عربية التى كانت أول فضائية تدخل أرض المطار عقب تحريره من يد الحوثيين الانقلابيين صباح اليوم الثلاثاء، فأن قوات المقاومة اليمنية المشتركة و بإسناد ومشاركة التحالف العربي، أحكمت سيطرتها على مطار الحديدة، إثر عملية عسكرية خاطفة دكت تحصينات ودفاعات ميليشيات الحوثى الموالية لإيران.

ونجحت القوات المشتركة فى السيطرة على المطار وسط فرار عدد كبير من مسلحى الحوثى، ومصرع عشرات الآخرين، بمشاركة التحالف العربى بقيادة المملكة العربية السعودية.