فوز عبد الفتاح فكرى برئاسة نقابة العاملين بالسكة الحديد والمترو

كتب رضا حبيشى

أسفرت الانتخابات على منصب رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد والمترو عن فوز عبد الفتاح فكرى برئاسة النقابة لدورة ثانبة 2018 - 2022 بعد منافسة مع 3 مرشحين آخرين.

وأكد فكرى لـ "اليوم السابع" فوزه باكتساح فى المرحلة الثانية من الانتخابات العمالية على منصب رئاسة النقابة العامة، لافتا إلى أنه سيستمر فى مساعدة زملاؤه من العاملين وتوصيل صوتهم ومطالبهم المشروعة للعاملين.

وتوجه رئيس النقابة العامة لدورة 2018 - 2022 بالشكر للعاملين على منحهم ثقتهم له، مؤكدا سيواصل مسيرته فى خدمة العاملين ومرفق السكة الحديد وتحسين أوضاع العاملين.