video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:30 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

فتح باب الترشح بانتخابات "المرشدين السياحيين" على مقعد النقيب الأحد المقبل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:00 ص
فتح باب الترشح بانتخابات "المرشدين السياحيين" على مقعد النقيب الأحد المقبل حسن النحلة - نقيب المرشدين السياحيين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق

تبدأ النقابة العامة للمرشدين السياحيين، فتح باب الترشح بانتخابات النقابة العامة، على مقعد النقيب العام و8 مقاعد لعضوية المجلس، وذلك يوم الأحد المقبل 24 يونيو الجارى، على أن يستمر ذلك لمدة 5 أيام، حتى 28 يونيو الجارى.

ومن المقرر أن يتم إجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم 24 يوليو المقبل، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، ويليها عمليات الفرز، وفى حال وجود حاجة لإجراء إعادة للانتخابات فسيتم ذلك يوم  31 يوليو المقبل، وذلك تحت إشراف قضائى كامل.

وحددت النقابة 17 مقرا على مستوى الجمهورية، للتصويت بالانتخابات، موزعين على مستوى المحافظات الموجود بها نقابات فرعية، بواقع 3 لجان بالقاهرة بمقر النقابة الرئيسى برمسيس، و4 لجان فى نقابة التطبيقيين بالعباسية، و4 لجان بالنقابة الفرعية بالجيزة، ولجنتين بالنقابة الفرعية بالأقصر، ولجنة بنقابة الإسكندرية، ولجنة بنقابة الغردقة، وأخرى بنقابة أسوان، والأخيرة بنقابة جنوب سيناء بمدينة شرم الشيخ.

وينص القانون رقم 121 لسنة 1983  الخاص بنقابة المرشدين السياحيين، على أن مجلس النقابة يتشكل من النقيب وثمانية أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها، وتكون مدة العضوية بمجلس النقابة ثلاث سنوات، ويتم انتخاب الوكيل والأمين العام وأمين الصندوق فى أول اجتماع للمجلس بعد إعلان نتائج التصويت بالانتخابات.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اللغات النادرة..الباب الخلفى لعمل الأجانب بالسياحة.."المرشدين السياحيين": بعض الشركات تتحايل على القانون لاستخراج تصاريح لهم..ولا رقابة على المعلومات المقدمة للسياح..وتؤكد:نعانى نقصًا بلغات محددة نطالب بتدريسها

المرشدين السياحيين

انتخابات المرشدين السياحيين

نقيب المرشدين السياحيين

نقابة المرشدين السياحيين




لا تفوتك
الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الإدارية العليا تلزم بتعويض أى تلميذ يتوفى أثناء ذهابه أو عودته من المدرسة

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

الحكومة: محاضر جنح أمن دولة لمخالفى تعريفة الركوب ورفع سعر البوتاجاز

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

التعليم: إجراءات صارمة للتعامل مع لجان الشغب.. 620 ألفا و349 طالبا يؤدون غدا اختبارى الفيزياء والتاريخ بعد انتهاء إجازة العيد.. زيادة أعداد العصا الإلكترونية.. والطلاب: محطة مهمة يجب اجتيازها بتفوق

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

ظواهر ينتظرها الفراعنة فى موقعة الدب الروسى.. الظهور الأول لمحمد صلاح بالمونديال.. إنهاء أسطورة مجدى عبد الغنى.. تكرار التتويج بلقب أفضل لاعب على طريقة الشناوى.. تحقيق الفوز الأول للمنتخب بحثاً عن "حلم العمر"

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

كأس العالم 2018 .. كوبر: محمد صلاح محدش يتوقعه وتعلمنا من درس أوروجواى

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

أهداف مباراة بلجيكا وبنما 3 - 0 فى كأس العالم 2018.. فيديو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة