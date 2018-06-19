غادة والى تطمئن على الأطفال بدار رعاية فى الإسكندرية

كتب مدحت وهبة

أطمأنت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى مساء أمس الإثنين على جميع الأطفال المقيمين بدار أيتام عبد الحليم محمود بالإسكندرية بعد تعرض سطح الدار لحريق محدود شب فى بعض المراتب التى كانت مخزنة فى بمنطقه أعلى أسطح الدار.

ووجهت غادة والى جميع دور الأيتام بالتخلص من أى مواد أو أدوات تم تكهينها والمواد المشتعلة والتأكد من خلو الأسطح والمناور ونظافتها وعدم تراكم أى مواد بها تمثل خطوره على حياة الاطفال المقيمين بالدور وكلفت مديريات التضامن بمتابعة هذه التوجيهات والتفتيش على كافة دور الأيتام.

وكانت دار عبدالحليم محمود قد شب بها حريق محدود ناتج عن ماس كهربائى بسطح الدار وتسبب فى اشتعال 5 من المراتب والبطاطين أثناء خروج أبناء الدار فى رحلة بمناسبة عيد الفطر ولم يتعرض أى منهم لأذى وسيطرت قوات الدفاع المدنى على الحريق وقامت إدارة الدار بالتخلص من مخلفات الحريق وإعادة تنظيف الدار بالكامل.

يشار إلى أن دار عبدالحليم محمود بالإسكندرية بها عدد 13 ابن فى مرحلة التعليم الإعدادى 3 منهم الصف الثانى الإعدادى و10 الصف الثالث الإعدادى.