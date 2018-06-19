عمليات المهن التعليمية: لم نتلق شكاوى من مراقبى امتحانى الفيزياء والتاريخ

كتبت آية دعبس

أكدت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة برئاسة خلف الزناتي القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن النقابة لم تتلق أى شكاوى أو بلاغات حتى الآن من مراقبى امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضحت غرفة عمليات النقابة العامة، فى بيان، أن هناك متابعة لحظية مع غرف العمليات الفرعية في المراكز والمحافظات، لرصد أي شكاوي أو مشكلات قد تواجه المراقبين والمصححين سواء داخل لجان الامتحانات أو في الاستراحات ولجان تقدير الدرجات.

وأشارت غرفة عمليات النقابة إلى أن بعض محاولات الغش التي حاول بعض الطلاب القيام بها هى من اختصاص وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية لتوفير فرص متكافئة لجميع الطلاب .