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طلاب الشعبة العلمية يشيدون بمستوى الفيزياء بلجان شبرا ويؤكدون: الامتحان متوسط

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:13 م
طلاب الشعبة العلمية يشيدون بمستوى الفيزياء بلجان شبرا ويؤكدون: الامتحان متوسط امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود راغب
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تجمع منذ قليل عدد كبير من أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة بمدرسة التوفيقية، للاطمئنان على أبنائهم عقب انتهاء امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية.
 
وسيطر على وسوء أولياء الأمور حالة من الترقب والقلق والتخوف من مستوى امتحان مادة الفيزياء، خاصة بعد علمهم من طلاب الشعبة الأدبية بسهولة التاريخ.
 
وسادت حالة من الرضا بين طلاب الشعبة العلمية ، حيث أكد البعض سهولة امتحان الفيزياء ، فيما أكد آخرين أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط.
 
الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت الأحد 3 يونيو وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر  قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.
 
ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل  مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.
 

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