طالب لجوء سوري يقر بمهاجمة رجلين يرتديان قلنسوة يهودية في برلين

أ ف ب

اعترف شاب سورى مهاجر، اليوم الثلاثاء، بمهاجمة شابين، كانا يرتديان قلنسوة يهودية، وضربهما بحزامه أمام محكمة فى برلين، فى حادثة أثارت مخاوف من عودة مشاعر العداء لليهود فى ألمانيا.

وأثار شريط فيديو صوره أحد الشابين بهاتفه الذكي، استياء كبير بعد انتشاره على وسائل التواصل الاجتماعى، وتسبب فيما بعد بتظاهرات تضامنية واسعة مع اليهود فى الشوارع الألمانية.

ووجهت للمتهم، وهو فلسطينى من سكان سوريا عمره 19 عاما، اتهامات بالاعتداء الخطير وبكلام يحض على الكراهية فى المحاكمة المتوقع ان تستمع لثمانية شهود وتصدر الحكم في نفس اليوم.