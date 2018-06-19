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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:27 م
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ضبط 5 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 11:55 ص
ضبط 5 آلاف لتر بنزين وسولار مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء بالبحيرة تهريب بنزين - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق، ومواجهة تهريب منتجات البترول المدعمة بالتزامن مع تحريك أسعار الوقود.

 

وأسفرت تلك الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، عن ضبط "م أ ع" 52 سنة وكيل شركة بترول بمركز الدلنجات، لقيامه بتجميع كمية 5000 لتر مواد بتروليه، منهم 3000 لتر سولار و 2000 لتر بنزين 80 لإعادة بيعها بالسوق السوداء، لتحقيق أرباح غير مشروعه .

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط "ر م ال" 39 سنة قائد تروسيكل بدون لوحات معدنيه ومقيم مركز دمنهور لتجميعه على الدراجه البخاريه قيادته 1500 رغيف خبز بلدى مدعم، لإعادة بيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه .

 

تحرر عن ذلك المحاضر اللازمة تمهيدا لإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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