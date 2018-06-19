ضبط 44 قضية مخدرات وسلاح نارى غير مرخص فى حملة لأمن الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن، بمديرية أمن الجيزة حملاتها الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، وأسفرت حملة أستهدفت عدة بؤر إجرامية بقطاع جنوب الجيزة عن ضبط 44 قضية مخدرات وسلاح ناري غير مرخص.

كما أسفرت الحملة التي استهدفت أيضا الشيخ زايد و6 أكتوبر وإمبابة وبولاق الدكرور، والمنطقة الأثرية بالهرم، عن تنفيذ 335 حكم قضائي متنوع، وضبط 108 قضية تموينية تحتوي على كميات من اللحوم والدواجن مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وأزال ضباط شرطة المرافق 520 مخالفة تعدي وإشغال طريق، وتنفيذ 12 قرار إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.