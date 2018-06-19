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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:55 م
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ضبط 32 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 19200 جنيه غرامات فى الغربية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:19 م
ضبط 32 سيارة ودراجة نارية بدون تراخيص وتحصيل 19200 جنيه غرامات فى الغربية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية عادل ضرة
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شنت إدارة مرور الغربية، برئاسة العميد أشرف مرسى، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن، حملة مرورية لضبط السيارات والدراجات النارية بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير.
 
 
أسفرت الحملة، عن ضبط 24 سيارة بدون لوحات ورخصتى القيادة والتسيير، و8 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص، وضبط سياراتين لتجاوز خط السير، وتحرير 162 مخالفة على نموذج 125، والتصالح فى 284 مخالفة فورية، وتم تحصيل مبلغ 19200 جنيه.
 
 
قاد الحملة العقيد عبد الحميد خميس، رئيس مباحث مرور الغربية، وضباط المرور بأقسام المرور على مستوى المراكز والمدن، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيقات.

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