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ضبط شقيقين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والشقق بدمياط الجديدة

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:15 م
ضبط شقيقين لتكوينهما تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والشقق بدمياط الجديدة المتهمين
دمياط عبده عبد البارى
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط من ضبط شقيقان كونا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات والشقق بمدينة دمياط الجديدة.

 

جاء ذلك بعد تعدد وقائع كسر زجاج السيارات وسرقه بعض المحتويات من داخلها بمدينة دمياط الجديدة وبناء على تعليمات اللواء مجدى أبوالعز مساعد الوزير مدير الأمن فقد تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد حسام الباز رئيس مباحث المديرية وتحت إشراف العميد سعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائى.

 

وقام الرائد محمد مجاهد رئيس مباحث دمياط الجديدة بفحص البلاغات وتوقيتها وأماكنها وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مرتكبى تلك الوقائع وتوصلت التحريات السرية أن وراء ارتكاب الوقائع كلاً من: أحمد ع شهرته محمد تايسون 26 سنة عاطل والسابق اتهامه فى العديد من القضايا وإسلام ع وشهرته صلاح تايسون 25 سنة عاطل والسابق اتهامه فى العديد من القضايا بأن اشتركوا سوياً فى ارتكاب تلك الوقائع .

وعقب تقنين الأجراءات تمكن الرائد محمد مجاهد و معاونية من ضبطهما. 

وتم ضبط المسروقات بعد ارشاد المتهمين عنها وهى جهاز لاب توب ماركه ديل و12 هاتف محمول متعدد الأنواع و جهاز جى بى إس و3 باور بانك و كاميرا تصوير وشاشة عرض سيارة و 19 فلاشة مختلفة و6 مفتاح سيارة و12 ساعة يد مختلفه الأنواع وسماعتين بلوتوث و14 نظارة شمس ونظر و4 ولاعات مختلفة الأشكال وكشاف ليزر وماكينة حلاقة بناسونك وشيشة إلكترونية وزجاجتى برفان و5 حافظات نقود جلد و9 سبح مختلفه الأحجام ودراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اقر بصحه التحريات وقيامهما بتكوين تشكيل عصابياً تخصص فى كسر زجاج السيارات وسرقه محتوياتها وبإرتكاب العديد من الوقائع فى الساعات الأولى من الصباح بمدينه دمياط الجديده وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3724 جنح دمياط الجديده لسنه 2018، وتم العرض على النيابة العامة .
 

 


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