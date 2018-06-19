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صور.. 620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:00 ص
صور.. 620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ امتحانات الثانوية العامة 2018
كتب محمود طه حسين - تصوير : عمرو مصطفى
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بدأ منذ قليل، 620 ألف طالب وطالبة بالثانوية العامة امتحان مادتى الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وقال الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، إن أسئلة الامتحانات وصلت فى موعدها وتم التواصل مع رؤساء لجان السير والتأكد من وصولها للجان.

وأوضح رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه تم تشديد الرقابة على اللجان المصنفة بلجان الشغب للتصدى لمحاولات الغش.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة انطلقت الأحد  3 يونيو الجارى فى التاسعة صباحا وتنتهى 1 يوليو المقبل؛ ويؤدى قرابة 656 ألف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية،وتستمر الامتحانات لمدة 10 أيام تخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألفًا و898 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألفًا و716 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا وطالبة فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.

 

طلاب الثانوية العامة (1)
 

 

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