صور.. رئيس حماية المستهلك يصل سوق العبور للتأكد من توافر الخضراوات والفاكهة

كتب مدحت وهبة

وصل اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، منذ قليل، سوق العبور ،،وذلك عقب انتهاء جولته المفاجئة اليوم فى مجمع مواقف عبود ، فى إطار متابعة توافر السلع الغذائية ومنتجات والخضراوات والفاكهة والتأكد من عدم مغالاة التجار فى الاسعار وكذلك متابعة الأسواق و مواقف الميكروباص لالتزام السائقين بتعريفة الأجرة المقررة .



وتفقد رئيس جهاز حماية المستهلك، سوق العبور بمرافقة المدير التنفيذي لسوق العبور والأجهزة الرقابية، واطمأن على توافر جميع المنتجات وقيام تجار التجزئة بشراء احتياجاتهم من المنتجات بالجملة لطرحها للمواطنين فى مختلف المناطق، كما طالب التجار بعدم المغالاة فى الاسعار وحصولهم على هامش ربح بسيط لتخفبف العبء عن المواطنين فى آطار الحرص على مصلحة المستهلك فى ظل الظروف الحالية محذرا من التلاعب فى المنتجات أو المغالاة دون اى مبررات.



كما طالب " عبد المعطى " من المسؤلين بالجهاز التنفيذي لسوق العبور بامداد جهاز حماية المستهلك بشكل يومى بأسعار منتجات الخضراوات والفاكهة على أن يقوم جهاز حماية المستهلك بنشرها على موقع الجهاز يوميا لتكون بمثابة تسعيرة استرشادية للمواطنين حتى لا يقع المستهلك فريسة لجشع التجار .



وأكد عبد المعطى على استمرار تكثيف الحملات الرقابة بالتعاون مع الجهات المعنية لاستقرار الاسواق والتاكد من توافر كافة السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين أولا بأول، وأنه فى حالة تلاعب اى شخص يستطيع المواطن التواصل مع جهاز حماية المستهلك من خلال الخط الساخن للجهاز "19588"، إضافة إلى تلقى الشكاوى على خدمة الواتس آب على رقم 01281661880 ،فى إطار مصلحة المستهلك





