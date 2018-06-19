صحيفة إسبانية عن العاصمة الإدارية: تخفف العبء عن القاهرة بشكل فعال

كتبت فاطمة شوقى

سلطت صحيفة "دياريو سور" الإسبانية، الضوء على العاصمة الإدارية الجديدة فى مصر والتى تهدف إلى ضم أكثر من 5 مليون شخص فى مساحة إجمالية 700 كيلو متر مربع، و2000 مدرسة و1250 مركز للعبادة من المساجد والكنائس، و663 مركزا طبيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن تلك العاصمة أيضا تمتلك 40 ألف غرفة فندقية وممر بحيرات صناعية ومساحات خضراء أكبر من سنترال بارك فى نيويورك، ومراكز التسوق و20 ناطحة سحاب ومحطات لتوليد الكهرباء.

وأكدت الصحيفة أن العاصمة الجديدة ستخفف العبء عن القاهرة بشكل فعال، وتحل أزمة الزحام، حيث تضم القاهرة الآن أكثر من 18 مليون شخص، وستصل إلى 40 مليون نسمة فى 2050، مما أدى إلى خلق العديد من مشاكل فى الصحة والاتصالات والسكن وتلوث الهواء، وهو ما يمكن تلافيه مستقبلا.

وترى الصحيفة، أن العاصمة الجديدة ستساهم بشكل كبير فى تقليل نسبة التلوث الهوائى فى القاهرة، وتشير التقديرات إلى أن المرحلة الأولى التى تغطى مساحة 167 كيلو متر مربع ستكتمل بنهاية العام، سيتم نقل الوزارات والمكاتب الإدارية، وأيضا سيضم مقر البرلمان.

وأضافت الصحيفة أن ميزانية العاصمة الجديدة وصلت إلى 40 مليار يورو، مما يعد مشروع عملاق، كما ستقوم الحكومة بتحفيز العمال الذين سيعملون فى العاصمة الإدارية الجديدة بمنازل جديدة بمساعدات تصل إلى 25%.