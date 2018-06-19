شرطة بلجيكا: نفذنا 2907 اعتقالات فى عام 2017 بينهم 244 يتعلقون بالإرهاب

كتب: أحمد علوى

أعلنت الشرطة البلجيكية، فى بيان اليوم الثلاثاء، عن التقرير السنوى لعام 2017 وقالت إن فرق الشرطة الفيدرالية قامت فى عام 2017 بتنفيذ 2907 اعتقالات.

وأوضح التقرير أن العمليات كانت غالبيتها تتعلق بالمدانين فى قضايا الاتجار بالمخدرات 559 شخصا، يليها المشتبه فى ارتكابهم جرائم للعنف البدنى 296 شخصا، والاتجار بالبشر 266 اعتقالا، والسطو على المنازل 256، عمليات السطو المسلح 247، كما قامت الشرطة الفيدرالية بـ 244 اعتقالا متعلق بالإرهاب.

ووفقا للتقرير السنوى تم الإبقاء على الاهتمام بالتهديد الإرهابى، حيث تم استثمار 15.3% من قدرة التحقيق، ويلى ذلك تحقيقات فى العنف الجسدى 13.4% والتحقيق فى عمليات الاحتيال والفساد وغسيل الأموال 13.4%، كما ضبطت الشرطة الفيدرالية أكثر من 643 مليون يورو.