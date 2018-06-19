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شاهد ردود أفعال مشاهير السوشيال ميديا على الشوط الأول بين مصر وروسيا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 09:23 م
شاهد ردود أفعال مشاهير السوشيال ميديا على الشوط الأول بين مصر وروسيا منتخب مصر
كتب أحمد جودة
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أعرب عدد من نجوم السوشيال عن تطلعهم لتقديم أداء المباراة بين منتخب مصر مع روسيا فى الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بكأس العالم، وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى منذ قليل.

تغريدة اسلام الشاطر
تغريدة اسلام الشاطر

من جانبه قال إسلام الشاطر، إن المنتخب الروسى ضعيف فنيا ولكن المنتخب المصرى  لم يستغل الفرصة لاحراز أى أهداف، مضيفا «المنتخب اليوم وحتى الدقيقة 23 فى أسوأ حالاته معظم اللاعبين بعيدين عن مستواهم..يا رب يحسوا بالجمهور اللى بيشجعهم».

أكرم البيزاوى
أكرم البيزاوى

فيما قال المخرج أكرم البيزاوى، إن صوت الجمهور المصرى أعلى من الجمهور الروسى، مضيفا «تحيا مصر بجد أسود فى المدرج وحوش فى الملعب».

جانب من التغريدات
جانب من التغريدات

وقالت النائبة أنيسة حسونة «لازم نهجم ونشوط ، لازم نهجم ونشوط، لازم نهجم ونشوط ، لازم نهجم ونشوط، لازم نهجم ونشوط، لازم نهجم ونشوط، لازم نهجم ونشوط ، ايه مش سامعينى ».

تغريدة ميدو
تغريدة ميدو

واقتصر ميدو بالقول على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تعليقا على الشوط الاول من مباراة المنتخب ضد روسيا قائلا «ماينفعش كمية الفاولات دى».


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منتخب روسيا

شجع يا كوتش

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عبدالمؤمن خضر

مبروك ل روسيا

الف مليون مبروك ل منتخب روسيا

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