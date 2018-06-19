سياسيون بارزون يحيون ذكرى هجوم على مصلين عند مسجد فى لندن

لندن (رويترز)

انضم سياسيون بريطانيون بارزون إلى زعماء دينيين ومحليين اليوم الثلاثاء، فى إحياء ذكرى مرور عام على هجوم شنه متطرف يمينى دهس بسيارة فان مصلين مسلمين لدى مغادرتهم مسجدا فى لندن.

كان دارين أوزبورن (48 عاما) قد هاجم بالسيارة المستأجرة حشدا خارجا من مسجد بعد صلاة التراويح فى فينسبرى بارك فى شمال لندن فى الساعات الأولى من صباح يوم 19 من يونيو حزيران من العام الماضى مما أسفر عن مقتل مكرم على (51 عاما) وهو أب لأربعة، وإصابة 12 آخرين.

وقالت السلطات إن ذلك كان رابع حادث إرهابى يودى بحياة أشخاص فى بريطانيا فى العام الماضى بعد ثلاث هجمات لمتشددين إسلاميين قتل فيها 35 شخصا.

وانضم اليوم الثلاثاء جيريمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض ووزير الداخلية ساجد جاويد وشخصيات محلية بارزة إلى رئيس بلدية لندن صادق خان فى الوقوف دقيقة صمتا خارج مبنى بلدية إيزلنجتون.

وقال توفيق قاسمى الرئيس التنفيذى لدار رعاية المسلمين التى تضم المسجد الذى استهدف الهجوم رواده "هذه لحظة للتعبير عن الدعم للضحايا والدعاء لهم".

وأضاف "نحن نعتقد أن الإرهابيين لن ينتصروا أبدا وهذا ما يتفق عليه الشعب البريطانى كما بدا من رسائل السلام والمحبة والطمأنينة التى بعث بها".