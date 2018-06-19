video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:05 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سول: محادثات مع بيونج يانج لتحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة السلام

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 12:34 م
سول: محادثات مع بيونج يانج لتحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة السلام زعيم كوريا الشمالية ونظيره الجنوبى
سول (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج-جيون اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ترى قرار تعليق مناورات أولجى لحماة الحرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية بأنه نتيجة إيجابية لحد كبير.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزير جو قوله خلال مؤتمر صحفى: إنه يتوقع إجراء محادثات على مستوى وزيرى الدفاع بين الكوريتين لمناقشة مسألة تحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة السلام وتحويل منطقة البحر الغربية التى شهدت كثيرا من الاشتباكات العسكرية بين قوتى البلدين باستمرار بالقرب من خط الحدود الشمالى إلى مياه للسلام للحد من الاشتباكات بصورة مستدامة.

يشار إلى أن محادثات وزيرى الدفاع بين البلدين لم تجر منذ دورتها الأخيرة فى نوفمبر 2007، وناقشت الكوريتان إمكانية استئناف المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات غير أنهما لم تتوصلا إلى اتفاق حول إجرائها.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية: تعليق مناورات "حارس الحرية" العسكرية مع واشنطن

وكالة: كوريا الجنوبية وأمريكا تعتزمان إعلان تعليق المناورات العسكرية

سول

كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

الكوريتان

واشنطن




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة