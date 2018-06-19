سول: محادثات مع بيونج يانج لتحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة السلام

سول (أ ش أ)

قال وزير الوحدة الكورى الجنوبى جو ميونج-جيون اليوم الثلاثاء، إن كوريا الشمالية ترى قرار تعليق مناورات أولجى لحماة الحرية المشتركة بين القوتين الكورية الجنوبية والأمريكية بأنه نتيجة إيجابية لحد كبير.

ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن الوزير جو قوله خلال مؤتمر صحفى: إنه يتوقع إجراء محادثات على مستوى وزيرى الدفاع بين الكوريتين لمناقشة مسألة تحويل المنطقة منزوعة السلاح لمنطقة السلام وتحويل منطقة البحر الغربية التى شهدت كثيرا من الاشتباكات العسكرية بين قوتى البلدين باستمرار بالقرب من خط الحدود الشمالى إلى مياه للسلام للحد من الاشتباكات بصورة مستدامة.

يشار إلى أن محادثات وزيرى الدفاع بين البلدين لم تجر منذ دورتها الأخيرة فى نوفمبر 2007، وناقشت الكوريتان إمكانية استئناف المحادثات العسكرية على مستوى الجنرالات غير أنهما لم تتوصلا إلى اتفاق حول إجرائها.