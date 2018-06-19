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سفير السعودية بالمنامة: المرأة البحرينية تستطيع الانتقال بسيارتها بين المملكتين

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:52 م
سفير السعودية بالمنامة: المرأة البحرينية تستطيع الانتقال بسيارتها بين المملكتين المرأة السعودية تقود السيارة للمرة الأولى
كتب مصطفى عنبر
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كشف السفير السعودى لدى البحرين، الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ، عن إمكانية قيادة المرأة البحرينية السيارة والانتقال بها بين البحرين والسعودية عبر جسر الملك فهد بداية من 24 يونيو الجارى.

 

ولفت السفير آل الشيخ إلى أنه ستكون هناك مساواة بين المرأة والرجل فى مسألة قيادة السيارات، كما نصت عليه أنظمة المرور ولوائحها الجديدة فى السعودية، موضحا أن خروج المرأة بمفردها فى المملكة إلى الخارج هو أمر تحكمه أنظمة أخرى لا علاقة لها بقيادة المرأة للسيارة، مضيفا أن قيادتها السيارة بمفردها خاضع لموافقة ولى أمرها.

 

وأوضح السفير السعودى أنه ما دامت قيادة المرأة لا تنتهك الشريعة الإسلامية وتعاليمها، ولا تنتهك المحافظة على المرأة وعلى احترامها وحشمتها، فقد رأى خادم الحرمين الشريفين كولى للأمر إحقاق هذا الحق للمرأة، وخاصة فى هذه الفترة التى تشهد فيها المملكة العربية السعودية نهضة شاملة فى جميع مناحى الحياة.

 

وقال السفير السعودى، إن قرار قيادة المرأة فى المملكة سيدخل حيز التنفيذ فى 24 يونيو الجارى، وسيكون مسموحا لأى امرأة، سواء سعودية أو بحرينية قيادة السيارة والعبور بها عبر جسر الملك فهد، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك أى قيود على المرأة البحرينية فى قيادة السيارة بمفردها "بدون محرم" داخل السعودية.

 

وبدأت الإدارة العامة للمرور فعليا فى الرابع من شهر يونيو الجارى استبدال الرخص الدولية المعتمدة فى المملكة برخص سعودية.

 

وقالت الإدارة، إنه سيسمح للنساء بقيادة الشاحنات عند استكمال الشروط اللازمة لذلك المنصوص عليها نظاما، والتى تطبق حاليا بحق الذكور، كما سيسمح للنساء بقيادة الدراجات النارية، موضحة أن القرار الملكى نص على تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية على الإناث والذكور، على حد سواء.

 

وأوضحت أن إتمام سن الـ18 هو الشرط لاستخراج رخصة القيادة الخاصة وقيادة الدراجات الآلية، وإتمام سن الـ20 لرخص القيادة العامة ومركبات الأشغال العامة ويستثنى من ذلك من يمنح ترخيصا مؤقتا لا تزيد مدته على سنة لمن أتم سن الـ17.


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