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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:51 م
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سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-6-2018 فى البنوك

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:09 م
سعر اليورو اليوم الثلاثاء 19-6-2018 فى البنوك اليورو الأوروبى
كتبت- هبة حسام
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ننشر سعر اليورو الأوروبى فى تعاملات اليوم الثلاثاء 19-6-2018 الموافق أول أيام عودة البنوك والمصارف للعمل بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بحسب آخر تحديثات عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرية، والذى جاء سعر اليورو بها كالتالى..

 

سعر اليورو
سعر اليورو

 

سعر اليورو فى البنك المركزى
 

21.04 جنيه للشراء

21.20 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

20.50 جنيه للشراء

20.81 جنيه للبيع

 

صرف اليورو اليوم
صرف اليورو اليوم

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

20.63 للشراء

20.81  للبيع

 

سعر اليورو فى بنك القاهرة
 

20.60  للشراء

20.84 جنيه للبيع

 

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

 20.50 للشراء

 20.81 للبيع

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

20.64 للشراء

20.82 للبيع

 

اليورو اليوم
اليورو اليوم

 

اتفاق قريب بين باريس وبرلين لإصلاح منطقة اليورو
 

ومن ناحية أخرى، كان وزير المال الفرنسى برونو لومير، أعلن مساء يوم السبت الماضى أن باريس وبرلين باتتا قريبتين جدا من اتفاق حول إصلاح منطقة اليورو بعد أشهر من الخلافات حول هذا الموضوع.
وقال لومير فى تغريدة على تويتر بعد اجتماع تفاوضى حول الملف مع نظيره الألمانى أولاف شولتز فى هامبورج بألمانيا "بات هناك اتفاق فى متناول اليد".
 
وأضاف الوزير الفرنسى أنه يأمل فى التوصل إلى اتفاق نهائى على أعلى مستوى خلال اجتماع فرنسى ألمانى مقرر الثلاثاء قرب برلين، سترأسه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.

 

 

 


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