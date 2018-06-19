سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 19-6-2018

كتبت- هبة حسام

ننشر سعر الريال السعودى فى تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 19-6-2018، وذلك وفقاً لآخر تحديثات عدد متنوع من البنوك العاملة فى السوق المصرى، حيث سجل سعر الريال السعودى فروقاً طفيفة فيما بينها، وجاء سعره كالتالى...



ريال سعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى "متوسط السعر فى السوق المحلى"



4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر



4.74 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة



4.72 جنيه للشراء

4.77 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib



4.72 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية



4.71 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع



سعر صرف الريال السعودى

البترول: أرامكو السعودية تجدد تزويد مصافى مصر بالنفط الخام 6 أشهر



ومن ناحية أخرى، قال طارق الملا وزير البترول اليوم الثلاثاء، إنه تم الاتفاق مع أرامكو السعودية على توريد الخام إلى مصافى التكرير المصرية لستة أشهر أخرى بدءا من يوليو القادم.

كانت شركة النفط الوطنية السعودية العملاقة وردت الخام إلى المصافى المصرية في نوفمبر، وديسمبر من العام الماضي بشكل تجريبي ثم بدأ التوريد الرسمي لستة أشهر من يناير.

وقال الوزير طارق الملا متحدثا بالهاتف لرويترز "الشركة ستورد ما بين 500 ألف ومليون برميل شهريا من النفط الخام لمدة ستة أشهر تبدأ فى يوليو، ولم يذكر تفاصيل أخرى.