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"سانا": مقتل طفلة وإصابة شخص آخر بسبب سقوط قذائف للإرهابيين على درعا

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
"سانا": مقتل طفلة وإصابة شخص آخر بسبب سقوط قذائف للإرهابيين على درعا قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
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قتلت طفلة وأصيب شخص آخر، جراء استهداف تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابى بالقذائف الصاروخية للأحياء السكنية بمدينتى درعا والسويداء.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، أن مسلحى تنظيم جبهة النصرة والمجموعات التابعة له المنتشرين فى حيى درعا البلد ومخيم النازحين أطلقوا قذائف صاروخية على أحياء السحارى والمطار وشمال الخط والكاشف بدرعا، ما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة شخص بجروح ووقوع أضرار مادية ببعض منازل المواطنين وممتلكاتهم.

كما استهدف مسلحو تنظيم جبهة النصرة المنتشرين فى الريف الشرقى لمحافظة درعا بالقذائف الصاروخية، حيى الجلاء والاستقلال فى مدينة السويداء، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية فى منازل المدنيين وممتلكاتهم، وأشارت (سانا)، إلى أن وحدة من الجيش السورى ردت بالأسلحة المناسبة على مصادر إطلاق القذائف، وحققت إصابات مباشرة فى صفوف المجموعات الإرهابية.


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