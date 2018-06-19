"روش السويسرية للأدوية" تدفع 2.4 مليار دولار لشراء بقية فونديشين مديسين

رويترز

اتفقت روش السويسرية لصناعة الأدوية على دفع 137 دولارا للسهم لشراء بقية فونديشين مديسين الأمريكية فى صفقة قيمتها 2.4 مليار دولار لتقدر قيمة الشركة عند 5.3 مليار دولار وذلك حسبما ذكر الطرفان اليوم الثلاثاء.

وأفادت الشركتان فى بيان أن من المقرر الانتهاء من الصفقة التى يدعمها مجلسا إدارة الشركتين فى النصف الثانى من العام وينطوى السعر على علاوة 29% فوق سعر إغلاق فونديشين مديسين أمس الاثنين. وأغلق السهم على 106.45 دولار يوم الاثنين مرتفعا 4.4%.

والشركة متخصصة فى بيانات الجزيئات المستخدمة فى علاح السرطان حيث تقدم معلومات جينومية شاملة للمساعدة فى تحديد تغيرات الجزيئات فى مريض السرطان ومطابقتها بالعلاجات المستهدف وعلاجات المناعة والتجارب السريرية.