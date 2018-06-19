رئيس حى الساحل يتفقد المستشفي العام للتأكد من توافر الخدمات بها

ماجد تمراز

أجرى الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل، زيارة تفقدية لمستشفى الساحل العام، رافقه خلالها الدكتور محمد حلمي، نائب مدير المستشفى، لمتابعة توافر الخدمات بها وجاهزيتها لاستقبال الطوارئ والحالات الخاصة، خاصة بعد انقضاء أجازة العيد.

وتفقد رئيس حى الساحل، بنك الدم للتأكد من تواجد الفصائل النادرة، لأقسام الولادة وغيرها، بجانب المرور على المعامل، والتأكد من تواجد المختصين عنها.

كما تم المرور على وحدة الغسيل الكلوي وقسمي الأشعة ووحدة القسطرة، للاطمئنان على سير العمل بهم، وعدم نقص الخدمات فيهم، تنفيذًا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مسئولي الشئون الصحية بالمحافظة، والعمل على حل أي عجز أو مشاكل في استطاعة أجهزة الأحياء حلها.