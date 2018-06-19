video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:11 م
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس حى الساحل يتفقد المستشفي العام للتأكد من توافر الخدمات بها

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:03 م
رئيس حى الساحل يتفقد المستشفي العام للتأكد من توافر الخدمات بها مجدي شريف رئيس حي الساحل يتفقد مستشفى الساحل العام
ماجد تمراز
إضافة تعليق

أجرى الدكتور مجدي شريف، رئيس حي الساحل، زيارة تفقدية لمستشفى الساحل العام، رافقه خلالها الدكتور محمد حلمي، نائب مدير المستشفى،  لمتابعة توافر الخدمات بها وجاهزيتها لاستقبال الطوارئ والحالات الخاصة، خاصة بعد انقضاء أجازة العيد.

 وتفقد رئيس حى الساحل، بنك الدم للتأكد من تواجد الفصائل النادرة، لأقسام الولادة وغيرها، بجانب المرور على المعامل، والتأكد من تواجد المختصين عنها.

 كما تم المرور على وحدة الغسيل الكلوي وقسمي الأشعة ووحدة القسطرة، للاطمئنان على سير العمل بهم، وعدم نقص الخدمات فيهم، تنفيذًا لتعليمات المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، لرؤساء الأحياء، بالتنسيق مع مسئولي الشئون الصحية بالمحافظة، والعمل على حل أي عجز أو مشاكل في استطاعة أجهزة الأحياء حلها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شكوى من ترك شارع مستشفى الساحل بشبرا بلا تمهيد بعد مد كابل كهربائى

نقابة الأطباء: اعتداء على طبيب بمستشفى الساحل التعليمى وإصابته بكسور فى الأنف

حبس شخصين 4 أيام لاعتدائهما بالضرب على طبيبين بمستشفى الساحل التعليمى

محافظه القاهره

اخبار محافظه القاهره

حى الساحل

مستشفي الساحل العام




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة