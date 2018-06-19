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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 04:34 م
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رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة مهددة بالشلل حال عدم خضوعها للعلاج بشكل عاجل

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:45 م
رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة مهددة بالشلل حال عدم خضوعها للعلاج بشكل عاجل رئيسة الوزراء البنغالية السابقة خالدة ضياء
أ ش أ
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أعلن مسئول بارز فى حزب المعارضة الرئيسى ببنجلاديش، أن رئيسة الوزراء السابقة خالدة ضياء، مريضة للغاية ويمكن أن تصاب بالشلل إذا لم تخضع للعلاج على وجه السرعة.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن المسئول، قوله، "إن (خالدة ضياء) البالغة من العمر 72 عاما، أصيبت مؤخرا بسكتة دماغية خفيفة وتعانى من مضاعفات متعددة"، وأوضح أن الأطباء المشرفين على حالة ضياء أكدوا أنها قد تصاب بالشلل إذا لم يتم إخضاعها للعلاج بشكل عاجل.

وكانت الحكومة البنغالية قد عرضت علاج "خالدة ضياء" فى مستشفى حكومى، إلا أن العرض قوبل بالرفض من قبل رئيسة الوزراء السابقة وحزبها الذى طالب بعلاجها فى مستشفى خاص.

 

 


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