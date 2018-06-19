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خالد عبد الغفار: وضعنا خطة مشتركة مع الصحة للقضاء على قوائم انتظار المرضى

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:20 م
خالد عبد الغفار: وضعنا خطة مشتركة مع الصحة للقضاء على قوائم انتظار المرضى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن هناك تكليفات من قبل القيادة السياسية للاهتمام بالتعليم العالى والمستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة لها باعا كبيرا بالمجال الصحى والطلب.

 

وأضاف عبد الغفار، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم بوزارة التعليم العالى بحضور وزيرة الصحة لطرح خطة الوزارتين الفترة المقبلة، أن الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة ستشهد اهتماما كبيرا بالمرضى،

 

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن الاجتماع الذى عقده اليوم الثلاثاء مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ارتكز على دور المستشفيات الجامعية فى قانون التأمين الصحى الجديد وكذلك دور الجامعات فى التدريب والتأهيل، مشيرًا إلى ضرورة القضاء على قوائم الانتظار وفقا لتعليمات الرئيس السيسى، من خلال خطة مشتركة مع وزارة الصحة وكذلك القضاء على السلبيات التى تصاحب المنظومة الصحية.

 

وأشار خالد عبد الغفار، إلى أن الفترة المقبلة سيتم العمل على ربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة بمنظومة إلكترونية تتيح الإمكانيات واستغلالها سواء فى الحضانات أو الطوارئ.

 

وأكد الوزير خالد عبد الغفار، على ضرورة الربط الجغرافى بين المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة لتقليل العبء عليها على واستغلال وزارة الصحة فى مجال شراء الأدوية لما لها من سلطة أساسية.

 


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وزارة الصحة

قوائم الانتظار

التعليم العالى




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