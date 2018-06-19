حبس 4 أشخاص وإخلاء سبيل 22 آخرين فى مشاجرة عائلتين بمنشأة ناصر

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة منشأة ناصر الجزئية، حبس 4 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل 22 آخرين فى مشاجرة بين عائلتين فى منطقة منشأة ناصر بسبب تحرش شاب بفتاة، ووجهت النيابة للمتهمين عدد من التهم ومنها حيازة أسلحة بيضاء والبلطجة وترويع المواطنين.

فيما طلبت النيابة العامة، فى وقت سابق، تحريات الأمن الوطنى فى واقعة نشوب مشاجرة بين عائلتين بمنطقة منشأة ناصر، وأمرت بحجز 26 شخصا من الطرفين لحين ورود التحريات.

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن أن سبب نشوب المشاجرة هو تحرش شاب بفتاة، ما أدى إلى تداخل أفراد عائلتها للاعتداء على الشاب، الذى استعان بأقاربه.

كان قد تلقى قسم شرطة منشأة ناصر بلاغ من الأهالى بنشوب مشاجرة بين عائلتين، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بما سبق.