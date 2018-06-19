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الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:56 م
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حبس عامل 4 أيام لقتله زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى الغربية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 03:04 م
حبس عامل 4 أيام لقتله زميله بسبب خلافات مالية بينهما فى الغربية حبس - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة
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قررت نيابة مركز السنطة بمحافظة الغربية، حبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد قيامه بقتل زميله بالرصاص لخلافات مالية بينهما.
 
 
كان اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، قد تلقى إخطارا من العميد أحمد مبروك مأمور مركز السنطة، بوصول"ع.ا" مقيم عزبة الجمعية لمستشفى السنطة مصابا بطلق نارى ووفاته.
 
 
وتوصلت تحريات الرائد محمد الدهراوي رئيس مباحث مركز السنطة، بإشراف اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية، نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزميله ويدعى "ا.ا" بسبب خلافات مالية بينهما قام على إثرها الأخير بإطلاق النار على المجني عليه وتوفي فى الحال.
 
 
تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه 4أيام على ذمة التحقيق.

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