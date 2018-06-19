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حبس تشكيل عصابى أجنبى سرق خزينة المركز السودانى للتعليم الحديث بالمطرية

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:00 ص
حبس تشكيل عصابى أجنبى سرق خزينة المركز السودانى للتعليم الحديث بالمطرية حجز - أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة الأميرية بحبس تشكيل عصابى، لسرقتهم خزينة المركز السودانى للتعليم الحديث التابع للكنيسة السبتية.

وكانت معلومات وردت لرئيس وحدة مباحث قسم شرطة الأميرية تفيد قيام مجموعة من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية باستئجار شقة بشارع محمد على شلتوت ـ عزبة شاهين ـ دائرة القسم وقيامهم بنقل خزينة حديدية من داخل السيارة رقم ج هـ ج 725 لداخل الشقة المشار إليها.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات وباستهداف الشقة أمكن ضبط كل من: "أكواى سانتو اكواى 24 سنة عامل بمصنع ملابس حريمى، وفايلو بوتا بول باك 31 سنة عامل بمصنع مفروشات، وتوماس بول ايتركا شوال 23 سنة عامل بمصنع مفروشات"، وجميعهم يحملون جنسية إحدى الدول العربية، ويقيمون بنفس العقار.

وعثر بحوزته على: "خزينة حديدية بها آثار عنف بداخلها، ومبلغ مالى وقدر 56 ألف جنيه، ودفاتر إيصالات توريد نقدية، وبعض الأوراق الخاصة بالمركز السودانى للتعليم الحديث التابع للكنيسة السبتية الكائنة بشارع القبة ـ دائرة قسم شرطة مصر الجديدة، و3 مفك".

وبمناقشتهم عن مصدر المضبوطات قرر المتهم الأول بقيام شقيقة المدعو ياك سانتو اكواى 28 سنة عاطل ومقيم بذات العنوان وآخرين بإحضار الخزينة الحديدية المضبوطة وعلمهم بأنها من متحصلات واقعة سرقة ومحاولتهم فتحها باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.

وبالكشف الفنى عن السيارة رقم ج هـ ج 725 تبين أنها مقيدة باسم "س.أ" مقيمة بدائرة قسم شرطة الزيتون، وأن السيارة بحوزة نجلها "ا.م"22 سنة سائق.

استهداف الأخير أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المشار اليها، وبمناقشته اعترف باشتراكه مع كل من:" كيم تاتكوت كيم بوث 18 سنة ومقيم بذات العنوان، و"ياك سانتو اكواى 28 سنة عاطل ومقيم بمحل البلاغ، وشعفان جميس سنجش 18 سنة ومقيم بذات العنوان، وتونق شول كليتو اكوت 27 سنة ومقيم بذات العنوان"، وجميعهم يحملون ذات الجنسية العربية، فى سرقة الخزينة الحديدية المضبوطة من داخل المركز السودانى للتعليم الحديث التابع للكنيسة السبتية الكائن شارع البلسام ـ دائرة قسم شرطة المطرية واقتصر دوره على قيادة السيارة المضبوطة والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة مقابل مبلغ مالى 100 جنيه.

بإعداد الأكمنة اللازمة للمتهمين المشار اليهم بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم وبمواجهتهم بالمعلومات وأقوال المتهمين المضبوطين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر المتهم الخامس بأنه نظرا لكون والده مدير المركز محل الواقعة وعلمه باحتفاظه بمبالغ مالية كبيرة داخل الخزينة خطط لارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهمين من السادس إلى الثامن واستعانوا بالمتهم الرابع لنقل الخزينة المستولى عليها بالسيارة قيادته، واقتصر دوره على تسهيل دخولهم المركز وسرقة الخزينة.

باستدعاء توت توجيك جانش لورانج 29 سنة المدير المالى للمركز ومقيم دائرة قسم شرطة المطرية تعرف على الخزينة المضبوطة واتهمهم بالسرقة، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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ضبط تشكيل عصابى أجنبى سرق خزينة المركز السودانى للتعليم الحديث بالمطرية

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