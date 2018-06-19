توافد طلاب الثانوية العامة على لجان مدارس شبرا لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

كتب محمود راغب

بدأ منذ قليل توافد طلاب الثانوية العامة على مدرستى التوفيقية ، ومدرسة شبرا الإعدادية بشارع شبرا ، بروض الفرج بمحافظة القاهرة، لأداء امتحان مادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية .

وتجمع الطلاب أمام بوابات المدارس تمهيدا لفتح اللجان والسماح لهم بالدخول، تزامنا مع استئناف امتحانات الثانوية العامة بعد توقفها خلال عيد الفطر.

الجدير بالذكر أن امتحانات الثانوية العامة فى مصر بدأت أمس الأحد 3 يونيو الجارى وتنتهى 1 يوليو القادم؛ ويؤدى الطلاب امتحاناتهم فى 1777 لجنة سير على مستوى الجمهورية حيث يختبر قرابة 656 طالب وطالبة من مختلف المحافظات، حيث يستمر الطلاب فى الامتحانات لمدة 10 أيام يتخللها إجازة عيد الفطر وفروق المواد فى جدول الامتحانات وبعض الإجازات الأخرى.

ويؤدى الامتحانات فى الشعبة الأدبية 266 ألف و898 طالبة وطالبة على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 114 ألف و716 فى شعبة العلمى رياضة و264697 طالبا فى شعبة العلمى علوم، كما يوجد 58 طالبا يؤدى الامتحان داخل مستشفى 57357، و3 طلاب فى مستشفى أورام طنطا، و63 طالبا فى معهد الأورام، إضافة إلى 60 طالبا فى السجون.