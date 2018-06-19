video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 19 يونيو 2018 02:53 م
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

تقرير: مقتل 39 شخصا فى هجمات بشمال موزامبيق منذ مايو

الثلاثاء، 19 يونيو 2018 01:30 م
تقرير: مقتل 39 شخصا فى هجمات بشمال موزامبيق منذ مايو موزمبيق -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الثلاثاء، إن هجمات شنتها جماعة مسلحة فى شمال موزامبيق أسفرت عن مقتل 39 شخصا على الأقل وتشريد أكثر من ألف منذ مايو.

وفي أكتوبر من العام الماضى، اندلعت أعمال العنف في إقليم كابو ديلجادو بالمنطقة التى تشهد استخراج احتياطيات ضخمة من الغاز الطبيعى. وذكر سكان محليون أن عصابات تحمل الأسلحة البيضاء هاجمت مراكز شرطة وأحرقت قرى وأعدمت زعماء دينيين.

ونصحت السفارة الأمريكية رعاياها الأسبوع الماضي بمغادرة الإقليم بعد تزايد الهجمات في منطقة تبدأ فيها شركة اناداركو بتروليوم تطوير مشروع للغاز الطبيعي المسال بقيمة 15 مليار دولار، ونصحت بريطانيا رعاياها كذلك بعدم السفر لهذه المنطقة.

والجماعة المعنية معروفة محليا باسم أهل السنة والجماعة أو الشباب لكن لا توجد صلات معروفة بينها وبين حركة صومالية تحمل الاسم نفسه أو أى حركة إسلامية أخرى.

وقال سكان لهيومن رايتس ووتش إن المهاجمين أحرقوا مسجدا وقطعوا رأس زعيم إسلامي في هجوم يوم الخامس من يونيو كما جرى إحراق مئات المنازل والعشرات من رؤوس الماشية.

ولم تكن موزامبيق مركزا لنشاط المتشددين فى السابق وكانت الشرطة تعزف عن اتهام الإسلاميين بشن الهجمات. ويمثل المسيحيون الكاثوليك نحو 30% من سكان موزامبيق البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة فيما تصل نسبة المسلمين إلى نحو 18%.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السفارة الأمريكية فى موزمبيق تحذر من "هجمات وشيكة" فى شمال البلاد

قصة هدف.. جدو يسجل للفراعنة على الطريقة العالمية فى شباك موزمبيق

روسيا تزود موزمبيق بالأسلحة بموجب اتفاق للتعاون العسكرى بينهما

بدء مراسم جنازة زعيم حركة المقاومة الوطنية المعارضة فى موزمبيق

رئيس موزمبيق يتعهد بمواصلة محادثات السلام مع حزب المعارضة الرئيسى فى البلاد

اخبار عالميه

موزمبيق

الشرطه فى موزمبيق

هجمات ارهابيه

ارهاب




لا تفوتك
التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

التعليم: أسئلة الفيزياء والتاريخ المتداولة على مواقع التواصل غير حقيقية

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

المقاومة اليمنية تسيطر على برج ومدرج مطار الحديدة.. والحوثيون يفرون

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فى معركة "الفيزياء" و"التاريخ".. تداول امتحانات على الفيس بوك و"التعليم": غير صحيحة وهدفها البلبلة.. وتشدد الرقابة على 15 لجنة بعد تكرار الغش الإلكترونى بها.. والقلق يسيطر على أولياء الأمور أمام اللجان

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

فيديو وكلمات.. الأناشيد الوطنية للمنتخبات المشاركة فى كأس العالم بروسيا.. أبرزها "بلادى بلادى لك حبى وفؤادى".. إيران تستدعى التاريخ للمجد القومى.. والنشيد الوطنى الإسبانى الأغرب بألحان من دون كلمات

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

هل يكرر الفراعنة الفوز على روسيا بعد 27 عاما؟

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

للشباب.. لو عامل شعرك راستا.. اعرف إزاى تحافظ عليه عشان فلوسك ما تروحش فى الأرض

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة