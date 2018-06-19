تعرف على مساهمات "الالتزام البيئى" فى مشروعات إعادة التدوير × نقاط

كتبت: دانه الحديدى

تساهم مبادرة مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، فى تمويل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة على توفير معدات صناعية تتناسب مع الاشتراطات البيئة المتبعة فى مصر، بقيمة تصل إلى 7 ملايين جنيه للقرض الواحد.

وتتضمن المشروعات التى يمولها مكتب الالتزام البيئى ضمن القروض الدوارة، والى تسدد على فترة تصل لخمس سنوات متضمنة فترة سماح لمدة عام واحد، وبمصروفات ادارية بنسبة 3.5%، مشروعات "إعادة التدوير"، التى تعتمد على الاستفادة من المخلفات وتحقيق عائد مادى منها مع الحفاظ على البيئة المحيطة.

وفيما يلى، فى نقاط، اهم المعلومات المتعلقة بتمويل مشروعات إعادة التدوير..

يمول "الالتزام البيئى" مشروعات اعادة تدوير المخلفات الصلبة.

قام المكتب بتمويل أكثر من 30 مشروعا بإجمالى استثمارات 50 مليون جنيه مصرى.

تتضمن المشروعات التى يتم تمويلها، اعادة تدوير إعادة تدوير المخلفات الصلبة مثل البلاستيك والمطاط.

ساهم المكتب فى تنفيذ مشروع لإعادة تدوير مخلفات البلاستيك الناتجة من العملية الصناعية لإحدى الشركات، لإنتاج عبوات متعددة الطبقات.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع حوالى 1.9 مليون جنيه مصرى، وعائد اقتصادى سنوى حوالى 1.150.000 جنيه.

يتضمن المشروع إعادة تدوير 160 طن مخلفات صلبة فى السنة.

كما تم تنفيذ مشروع آخر لإعادة تدوير مخلفات المطاط باستثمارات 2.5 مليون جنيه، وبعائد اقتصادى سنوى 950.000 جنيه.

يتضمن هذا المشروع إعادة تدوير حوالى 600 طن من مخلفات المطاط سنويا.اقرض مكتب الالتزام البيئى 425 مشروعا بإجمالى تمويل 410 ملايين جنيه منذ عام 2005.

يقدم القرض للمنشآت الصناعية عن طريق البنك الأهلى وعدد من البنوك الأخرى المتعاقدة مع المكتب.